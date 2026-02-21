به گزارش خبرنگار مهر، اختلال در تامین و دسترسی داروهای بیماران خاص و سخت درمان، با مشکلات و چالش های زیادی برای نظام سلامت کشور همراه خواهد شد؛ به طوری که ابعاد آن می تواند فراتر از نظام سلامت رفته و حاکمیت را درگیر مسائل حاشیه ای سازد. بنابراین، لازم است در تامین داروی این قبیل بیماران، متوجه ابعاد موضوع باشیم و اجازه ندهیم نیازهای دارویی آنها تبدیل به یک بحران اجتماعی شود.

در همین راستا، سه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به مشکلات دارویی بیماران خاص، بر حمایت مجلس از تامین نیازهای دارویی این بیماران تاکید کردند.

تلاش مجلس و دولت برای تأمین داروی بیماران خاص در شرایط تحریم‌ها

روح الله لک علی‌آبادی، با بیان اینکه مجلس و دولت با تمام توان پیگیر حل مشکل داروی بیماران خاص هستند، گفت: برخلاف آنچه که دشمنان ادعا می‌کنند که دارو مشمول تحریم‌ها نمی‌شود، اما متاسفانه این تحریم‌ها در بخش دارو نیز اعمال می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: برنامه و تلاش مجلس و دولت بر تامین کمی و داروی با کیفیت برای بیماران خاص و صعب‌العلاج است و تمام تلاش خود را در این راستا به کار گرفته‌اند.

لک علی‌آبادی یادآور شد: با توجه به قیمت بالای داروهای بیماران خاص همچنین تلاش داریم تا این داروها تحت پوشش بیمه‌ قرار گیرد تا بیماران در کنار رنج بیماری، رنج هزینه دارو را نیز متحمل نشوند.

وی افزود: امیدوارم در سایه این تلاش‌ها شاهد بهبود وضعیت دارویی برای بیماران خاص نسبت به گذشته باشیم و بتوانیم خدمات خوبی را در این زمینه به بیماران خاص ارائه کنیم.

حمایت از بیماران خاص در شرایط تحریم، نیازمند اقدام فوری است

احمد آریایی نژاد، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از چند برابر شدن قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: تأمین هزینه‌های درمان برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار شده و به همین دلیل لازم است بیمه‌ها و دولت، حمایت‌های مؤثر و هدفمند داشته باشند تا بیماران بتوانند روند درمان خود را بدون وقفه ادامه دهند.

وی با اشاره به آثار تحریم‌ها بر حوزه دارو و درمان، گفت: در شرایطی که بیماران باید داروهای خود را به‌ صورت مستمر و در بازه‌های زمانی مشخص دریافت کنند، هرگونه کمبود یا افزایش قیمت می‌تواند روند درمان را مختل کند. بنابراین تأمین نیازهای دارویی در اولویت فوری قرار دارد و باید از همه ظرفیت‌های داخلی برای تولید و تأمین اقلام مورد نیاز استفاده شود تا فشار کمتری به بیماران وارد شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اگر در حوزه پیشگیری سرمایه‌گذاری جدی صورت گیرد، در آینده تعداد بیماران صعب‌العلاج کاهش پیدا می‌کند، اما این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و زمان‌بر است و با اقدامات مقطعی محقق نخواهد شد.

آریایی‌نژاد با اشاره به بررسی بودجه حوزه سلامت، گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد تبدیل احکام و ارقام روی کاغذ به اقدامات اجرایی است، افزایش منابع صندوق‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای باشد که در عمل به نفع بیماران تمام شود.

وی با اشاره به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر افزایش بودجه صندوق بیماران صعب العلاج و خاص در لایحه بودجه ۱۴۰۵، یادآور شد: رئیس مجلس در این زمینه اطمینان داده است که جداول بودجه به‌گونه‌ای تنظیم و اصلاح می‌شود که بخش‌های ضروری آسیب نبینند و هر جا نیاز به اصلاح وجود داشته باشد، تغییرات لازم اعمال خواهد شد.

آریایی نژاد ادامه داد: مجلس خود را ملزم می‌داند که با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، زمینه دسترسی بیماران به دارو و خدمات درمانی را فراهم کند و اجازه ندهد مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، روند درمان بیماران را با اختلال مواجه کند.

بحران دارویی بیماران خاص نیازمند اقدام فوری و اصلاح سیاست‌های ارزی است

حسین عبدلی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اشاره به بحران کمبود و گرانی داروهای حیاتی بیماران خاص، گفت: متاسفانه قیمت برخی داروها چند برابر شده و به چند میلیون تومان رسیده و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین داروی ضروری مجبورند بخش بزرگی از درآمد ماهانه خود را خرج کنند.

وی با انتقاد از اینکه بیماران دیابتی، تالاسمی، سرطانی، پیوندی، قلبی و ریوی با مشکلات زیادی مواجه هستند، افزود: در شرایطی که بیماران باید داروهای خود را به‌ صورت مستمر و در بازه‌های زمانی مشخص دریافت کنند، هرگونه کمبود یا افزایش قیمت می‌تواند روند درمان را مختل کند و فشار شدیدی بر خانواده‌ها وارد کند.

عبدلی با اشاره به اصلاح سیاست‌های ارزی و بازنگری در تخصیص منابع ارزی دارو، ادامه داد: افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر تحریم‌ها و شرایط ویژه بازار دارو رخ داده و تاکنون برنامه مشخص و عملیاتی برای مدیریت این بحران ارائه نشده است و همین امر باعث شده داروهای حیاتی به کالای لوکس تبدیل شوند و خانواده‌ها تحت فشار مالی شدید قرار گیرند.

وی با اشاره به تلاش عملیاتی مجلس برای افزایش منابع صندوق بیماران صعب‌العلاج و حمایت واقعی از بیماران، گفت: رئیس مجلس در نشست اخیر مجلس تاکید کرد اعتبارات این صندوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت؛ این افزایش منابع باید عملیاتی و ملموس باشد تا فشار مالی از روی بیماران برداشته شود و روند درمان بدون وقفه تداوم یابد.