به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ جانباز «ناصر محمدی‌فر» فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از فرماندهان برجسته و یادگاران پرافتخار هشت سال دفاع مقدس، پس از سال‌ها خدمت صادقانه به میهن اسلامی، صبح امروز (یکشنبه؛ سوم اسفندماه) در سن ۸۰ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست

امیر سرتیپ جانباز «ناصر محمدی‌فر» در سال ۱۳۲۴ در روستای میان‌رودان، شهرستان خلخال، متولد و در سال ۱۳۴۶ وارد دانشگاه افسری شد. وی پس از طی دوره کارشناسی و دوره مقدماتی زرهی در شیراز در سال ۱۳۵۱ به عنوان فرمانده دسته در گردان ۲۳۷ تانک از تیپ ۳۷ زرهی شیراز مشغول به کار شد.

مرحوم امیر سرتیپ جانباز «ناصر محمدی‌فر» در زمان جنگ، فرماندهی گردان ۲۳۴ زرهی، تیپ دوم لشکر ۸۸ زرهی، جانشینی لشکر ۸۸، فرماندهی لشکر ۱۶ زرهی و فرماندهی لشکر ۸۱ زرهی را بر عهده داشت و به عنوان افسر عملیات لشکر ۸۸ زرهی سیستان و بلوچستان در منطقه عملیاتی سرپل‌ذهاب و قصر شیرین منصوب شد. وی همزمان با تصدی فرماندهی تیپ ۲ این لشکر، در منطقه عمومی سومار و غرب، از سوی فرمانده وقت نیروی زمینی؛ امیر سرلشکر حسنی سعدی، مسئول تشکیل و فرماندهی تیپ ۳۵ تکاور واکنش سریع در منطقه سومار شد و امیر سرتیپ محمدی‌فر نسبت به تشکیل تیپ ۳۵ تکاور اقدام کرد.

امیر سرتیپ محمدی‌فر پس از آن، فرماندهی لشکر ۱۶ زرهی در منطقه مهران و صالح آباد را برعهده گرفت. فرماندهی لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه در منطقه عملیاتی قصر شیرین، جانشین قرارگاه عملیاتی جنوب و پس از آن فرماندهی این قرارگاه نیز از مسئولیت‌های اوست. وی پس از جنگ نیز در مسئولیت‌هایی فرماندهی قرارگاه جنوب نزاجا، جانشینی معاون هماهنگ‌کننده نزاجا، مشاور فرمانده کل ارتش مشغول به فعالیت شد. امیر سرتیپ محمدی‌فر همچنین از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود، سپس در سمت مشاور عالی رهبر ایران در امور نظامی ایفای نقش می‌کرد.

حضور موفق در عملیات‌های دوران دفاع مقدس، آزادسازی ارتفاعات سانواپا، تحرک و پویایی در رسته زرهی، فرماندهی در رزمایش بزرگ پیروان ولایت با حضور گسترده یگان‌های نیروی زمینی ارتش و در حضور فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، بخشی از عملکرد درخشان فرماندهی امیر سرتیپ محمدی‌فر در دوران سراسر افتخار این فرمانده مقتدر بوده است.