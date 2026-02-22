به گزارش خبرنگار مهر، علی خاتمی، رئیس بازرسی اصناف استان البرز، در برنامه رادیویی «البرز من سلام» در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره شائبه افزایش نرخ کمیسیون معاملات املاک گفت: بر اساس آخرین مکاتبات و ابلاغیه‌های رسمی، میزان کمیسیون معاملات تا سقف یک میلیارد تومان نیم درصد تعیین شده است و نسبت به مازاد بر این مبلغ، به ازای هر یک میلیارد تومان، ۲۵ صدم درصد به نرخ کمیسیون افزوده می‌شود.

وی ضمن رد برداشت‌های نادرست در خصوص محاسبه نیم درصد برای کل مبلغ معامله، افزود: در مقاطعی برخی مشاوران املاک ممکن است کل معامله را با نرخ نیم درصد محاسبه کرده باشند، اما مبنای قانونی همچنان مطابق با دستورالعمل رسمی اتحادیه، اتاق اصناف و کمیسیون نظارت است و تاکنون هیچ دستورالعمل اجرایی جدیدی ابلاغ نشده است.

خاتمی در توضیح فرآیند تغییر نرخ‌ها تصریح کرد: هرگونه اصلاح یا تغییر در میزان کمیسیون باید ابتدا از سوی اتحادیه مشاوران املاک پیشنهاد و سپس در اتاق اصناف و کمیسیون نظارت بررسی و تصویب شود و تنها پس از طی این مراحل قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف یا دریافت کمیسیون مازاد، موضوع را از طریق بازرسی اصناف یا ثبت شکایت رسمی پیگیری کنند تا طبق قانون برخورد لازم صورت گیرد.