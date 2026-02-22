۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

زمان بهره برداری از آزادراه شمالی کرج مشخص شد

کرج- مدیرعامل شرکت احداث آزادراه شمالی کرج از بهره‌برداری بخش عمده‌ای از این پروژه عظیم عمرانی تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رحمانی، با اشاره به پیچیدگی‌های فنی و شرایط خاص اجرایی پروژه گفت: با وجود برخی وقفه‌ها و تداخل‌های اجرایی که به دلیل حوادث و شرایط خاص کشور ایجاد شد، تلاش شده است با همت مهندسان و نیروهای داخلی، بخش عمده‌ای از این آزادراه تا پایان سال تقدیم مردم شود.

وی با بیان اینکه این پروژه در مسیر کوهستانی و صعب‌العبور شمال کرج در حال اجراست، افزود: در این طرح حدود ۳۶ تا ۳۷ کیلومتر مسیر کوهستانی، ۲۲ پل بزرگ و سنگین و نزدیک به ۶۰۰ مورد تملک اراضی انجام شده است که نشان‌دهنده عظمت و حساسیت پروژه است.

رحمانی همچنین از نصب پل انتهایی پروژه در محدوده بهشت سکینه و بر روی اتوبان قزوین–کرج خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پل به مراحل پایانی رسیده و در آستانه تکمیل قرار دارد.

مدیرعامل شرکت احداث آزادراه شمالی کرج با اشاره به پل «بی ۱۶» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های پروژه اظهار کرد: این پل با دهانه‌ای حدود ۱۳۵ متر، نقش مهمی در اتصال مسیر قزوین به آزادراه شمالی کرج دارد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا ۵۰ روز آینده به‌طور کامل به بهره‌برداری برسد.

وی تأکید کرد: با تکمیل پل «بی ۱۶»، ورود خودروهای عبوری از استان‌های غربی کشور به آزادراه شمالی کرج بدون ورود به مسیرهای پرترافیک فعلی امکان‌پذیر خواهد شد و نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی شهر کرج ایفا می‌کند.

    • IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      این امروز و فرداتون منو کشته!!!🤣 😖
    • مهدی IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      خروجی برای باغستان هم باز کنند
    • مسیحا IR ۰۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      باسلام وخسته نباشی باتوجه به بیش از۳۵سالی رانندگی باپایه یک ودارای شرکت ساختمانی بایدبگم چندتا ورودی وخروجی هایی که احداث شده استانداردهای لازم را نداره و درحدگریز گاه هستند راهی نیست که بشه به راحتی بعنوان راننده ای که اولین بار از آن استفاده راحتی داشته باشه واقعا درحد آزادراه نیست
    • عادل IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      سلام ، خسته نباشید که زحمت می کشید و سریع پروژه ها رو انجام میدید . خدا قوت

