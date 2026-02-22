زمان بهره برداری از آزادراه شمالی کرج مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رحمانی، با اشاره به پیچیدگیهای فنی و شرایط خاص اجرایی پروژه گفت: با وجود برخی وقفهها و تداخلهای اجرایی که به دلیل حوادث و شرایط خاص کشور ایجاد شد، تلاش شده است با همت مهندسان و نیروهای داخلی، بخش عمدهای از این آزادراه تا پایان سال تقدیم مردم شود.
وی با بیان اینکه این پروژه در مسیر کوهستانی و صعبالعبور شمال کرج در حال اجراست، افزود: در این طرح حدود ۳۶ تا ۳۷ کیلومتر مسیر کوهستانی، ۲۲ پل بزرگ و سنگین و نزدیک به ۶۰۰ مورد تملک اراضی انجام شده است که نشاندهنده عظمت و حساسیت پروژه است.
رحمانی همچنین از نصب پل انتهایی پروژه در محدوده بهشت سکینه و بر روی اتوبان قزوین–کرج خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پل به مراحل پایانی رسیده و در آستانه تکمیل قرار دارد.
مدیرعامل شرکت احداث آزادراه شمالی کرج با اشاره به پل «بی ۱۶» بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای پروژه اظهار کرد: این پل با دهانهای حدود ۱۳۵ متر، نقش مهمی در اتصال مسیر قزوین به آزادراه شمالی کرج دارد و پیشبینی میشود حداکثر تا ۵۰ روز آینده بهطور کامل به بهرهبرداری برسد.
وی تأکید کرد: با تکمیل پل «بی ۱۶»، ورود خودروهای عبوری از استانهای غربی کشور به آزادراه شمالی کرج بدون ورود به مسیرهای پرترافیک فعلی امکانپذیر خواهد شد و نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی شهر کرج ایفا میکند.
نظر شما