فدراسیون تیراندازی در لیست انتظار معرفی سرپرست!

به گزارش خبرنگار مهر، دوره چهار ساله ریاست مرتضی قربانی در فدراسیون تیراندازی که از ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شده بود چند روزی است که به پایان رسیده ولی با این حال هنوز از سوی وزارت ورزش و جوانان سرپرستی برای این مجموعه معرفی نشده است.
طبق روال قانونی پس از پایان دوره ریاست وزارت ورزش باید با تعیین سرپرست فرآیند ثبتنام از نامزدهای جدید و مقدمات برگزاری انتخابات را آغاز کند تا وضعیت مدیریتی فدراسیون از مسیر اساسنامهای مشخص شود. تأخیر در این تصمیمگیری در شرایطی رخ داده که تیراندازی در آستانه رویدادهای مهمی قرار دارد.
با نزدیک شدن به بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا به عنوان مهمترین آوردگاه پیشروی ورزش ایران در سال آینده هرگونه بلاتکلیفی در رأس مدیریت میتواند برنامهریزی، اردوها و روند آمادهسازی تیمهای ملی را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر تعیین سریع سرپرست و حرکت به سمت برگزاری انتخابات ضرورتی اجتنابناپذیر برای جلوگیری از ایجاد خلأ مدیریتی به شمار میرود.
همچنین شنیدهها حاکی از آن است که قربانی بر اساس مفاد اساسنامه فدراسیونهای ورزشی از نظر سنی شرایط حضور دوباره در انتخابات ریاست فدراسیون را ندارد موضوعی که میتواند ترکیب نامزدهای احتمالی انتخابات پیشرو را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
نظر شما