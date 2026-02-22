به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «sport.tvp» لهستان، تیم فوتبال لخ پوزنان با هدایت نیلز فردریکسن خود را برای دیدار آینده مقابل کورونا کیلتسه آماده می‌کند و احتمال دارد یکی از بازیکنان کلیدی این تیم بار دیگر به ترکیب اصلی بازگردد.

سرمربی لخ پوزنان پیش از این دیدار اعلام کرده است که نسبت به مسابقه اخیر تیمش برابر کوپس کوپیو چند تغییر در ترکیب ایجاد خواهد کرد. بر اساس برنامه‌ریزی کادر فنی، احتمال انجام دو تا چهار تغییر در ترکیب اصلی وجود دارد تا انرژی تازه‌ای به تیم تزریق شود و کیفیت فنی تیم در زمین مسابقه افزایش یابد.

فردریکسن تأکید کرده است بازیکنانی که در دیدار قبلی در فنلاند به میدان رفته بودند، از نظر آمادگی مشکلی برای حضور در مسابقه بعدی ندارند، اما ترکیب اصلی تیم در این دیدار دقیقاً مشابه بازی گذشته نخواهد بود. هدف کادر فنی این است که با اعمال تغییرات محدود، تیم با شادابی و توان فنی بیشتری وارد میدان شود.

در این میان علی قلی‌زاده هافبک ایرانی لخ پوزنان، به دلیل آسیب‌دیدگی جزئی دیدار برابر تیم فنلاندی را از دست داده بود، اما بر اساس اطلاعات موجود، احتمال حضور او در فهرست بازی مقابل کورونا کیلتسه وجود دارد و این بازیکن می‌تواند گزینه‌ای مهم برای تقویت فاز هجومی تیمش باشد.

سرمربی لخ پوزنان همچنین درباره شرایط مسابقه پیش‌رو اظهار داشت تیم کورونا کیلتسه تیمی فیزیکی و جنگنده است و در هفته‌های اخیر عملکرد قابل قبولی ارائه کرده و امتیازات مهمی کسب کرده است. وی افزود کنترل جریان بازی و حفظ مالکیت توپ در این دیدار اهمیت زیادی خواهد داشت، زیرا هر دو تیم تلاش خواهند کرد ابتکار عمل را در میدان در اختیار بگیرند.

دیدار تیم‌های لخ پوزنان و کورونا کیلتسه روز یکشنبه ۲۲ فوریه (۳ اسفند) و از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی و ۲۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.