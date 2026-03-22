به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان در هفته بیست و ششم لیگ اکستراکلاسا لهستان شامگاه یکشنبه (۲ فروردین) رو در روی تیم ترمالیکا قرار گرفت که این بازی با برتری ۴ بر یک یاران علی قلی زاده در تیم لخ پوزنان خاتمه یافت.

لئو بنگتسون در دقایق ۳۳ و ۳۶ و علی قلی زاده در دقیقه ۳۷ گل های لخ پوزنان در نیمه اول را به ثمر رساندند. قلی زاده با این گل، تعداد گل های خود را در این فصل به عدد ۵ رساند. همچنین لژیونر فوتبال کشورمان دو پاس گل را در این فصل به نام خود ثبت کرده است.

در نیمه دوم هم ایسماعیل موفق شد گل چهارم لخ پوزنان را به ثمر برساند تا این تیم ۴۴ امتیازی شود و فاصله ۳ امتیازی با تیم دوم جدول یعنی جاگیلونیا به وجود بیاید.