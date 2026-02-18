قلی زاده غایب بزرگ لخ پوزنان در دیدار اروپایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لخ پوزنان لهستان و کوپیون پالوسئورا فنلاند در شامگاه پنج شنبه ۳۰ بهمن و از ساعت ۲۱:۱۵ در لیگ کنفرانس اروپا رو در روی هم قرار می گیرند. سایت «meczyki» لهستان خبر داد که علی قلی زاده وینگر - هافبک ایرانی لخ پوزنان در این بازی نمی تواند هم تیمی های خود را همراهی کند.

در مطلب این سایت آمده است: تیم فوتبال لخ پوزنان در دیدار خارج از خانه خود مقابل کوپیون پالوسئورا فنلاند در مرحله پلی‌آف لیگ کنفرانس اروپا با کمبود بزرگی روبه‌رو خواهد بود و علی قلی زاده با تیم به فنلاند نخواهد رفت.

این هافبک ایرانی در ابتدای فصل بهاری نشان داد که در فرم خوبی قرار دارد و به ویژه در آخرین دیدار تیمش در لیگ داخلی عملکرد بسیار خوبی داشت؛ او در آن بازی یک گل زد و پاس گل پابلو رودریگز را هم داد.

اما قلی زاده این بازی را با یک مصدومیت جزئی به پایان رساند. آدریان گالوشکا سخنگوی باشگاه لخ پوزنان، روز گذشته اعلام کرد که ممکن است این بازیکن به فنلاند نرود و طبق اطلاعات ما، تصمیم گرفته شده که قلی زاده در پوزنان بماند.

باشگاه لخ پوزنان نمی‌خواهد سلامت بازیکن کلیدی خود را به خطر بیندازد. بازی مقابل نماینده فنلاند روی چمن مصنوعی برگزار می‌شود و حضور قلی زاده در چنین شرایطی ممکن بود وضعیت مصدومیت او را بدتر کند. با این حال، او برای دیدار روز یکشنبه تیمش مقابل کورونا کیلتس در لیگ (اکستراکلاسای لهستان) در دسترس خواهد بود.

قلی زاده یکی از بازیکنان کلیدی لخ پوزنان است، اما اغلب با مشکلات مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کند. در این فصل، او در تمامی رقابت‌ها ۱۵ بازی انجام داده، سه گل زده و یک پاس گل داده است.