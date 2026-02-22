به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی ظهر یکشنبه در بازدید از مراکز سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان همدان، آموزش‌های مهارتی را محور اصلی تولید و اشتغال پایدار دانست و بر تقویت زیرساخت‌های این حوزه تأکید کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حل مسئله اشتغال در گرو توسعه آموزش‌های کاربردی است، گفت: مزیت رقابتی کشورها نیروی انسانی ماهر است و تولید پایدار از مسیر مهارت‌آموزی محقق می‌شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، راهکار مؤثر برای توانمندسازی نیروی انسانی و تحقق اقتصاد غیرنفتی است.

صوفی از جذب ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی برای تجهیز و تکمیل مراکز فنی‌وحرفه‌ای استان خبر داد و تأکید کرد: ارتقای کیفیت آموزش مستلزم برخورداری از نیروی انسانی توانمند و تجهیزات به‌روز است.

وی همچنین بر نوسازی کارگاه‌های آموزشی و توسعه همکاری با هنرستان‌ها تأکید کرد و گفت: ساماندهی معیشت کارکنان و افزایش اختیارات مدیریتی، در ارتقای بهره‌وری و رضایت شغلی نقش مؤثر دارد.