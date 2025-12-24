علی پاکدامن رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتخابات سومین دوره کمیسیون ورزشکاران در روز جمعه ۲۸ آذرماه و انتخاب ۱۵ نماینده این کمیسیون، امروز (چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴) با حضور محمود خسروی‌وفا رییس، مهین فرهادی‌زاد نایب رئیس و مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و اعضای کمیسیون، نخستین نشست رسمی آن برگزار شد.

در این نشست انتخابات داخلی کمیسیون جهت تعیین رئیس و نایب رئیس برگزار شد و طی آن علی پاکدامن کاندیدای ریاست و ناهید کیانی و میلاد وزیری کاندیدای نایب رئیسی کمیسیون بودند که با رای گیری صورت گرفته پاکدامن با ۱۴ رای بعنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد و انتخاب نایب رئیسی با توجه به عدم کسب آرای نصف بعلاوه یک انتخابات به دور دوم کشیده شد که در دور دوم ناهید کیانی به نفع میلاد وزیری کناره گیری کرد تا به این ترتیب میلاد وزیری به عنوان نایب رئیس با ۱۵ رای برای دو سال انتخاب شوند.