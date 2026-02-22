به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین گفت: روسیه، استونی یا هیچ کشور اروپایی دیگری را تهدید نمی‌کند.

وی در عین حال افزود: در صورت استقرار سلاح‌های هسته‌ای در استونی، اقدام متقابل انجام می شود.

سخنگوی کرملین گفت: مسکو همواره برای تضمین امنیت خود، به ویژه در زمینه بازدارندگی هسته‌ای هر کاری که لازم باشد، انجام خواهد داد.

روابط استونی و روسیه طی سه دهه گذشته عمدتاً پرتنش و همراه با بی‌اعتمادی بوده است. پس از استقلال استونی در سال ۱۹۹۱ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یکی از محورهای اختلاف، مسائل مربوط به مرزها، وضعیت اقلیت روس‌زبان در استونی و تفسیر تاریخی دوره اشغال شوروی بود.

با پیوستن استونی به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴، فاصله ژئوپلیتیکی دو کشور افزایش یافت. پس از الحاق کریمه به روسیه در ۲۰۱۴ و به‌ویژه با آغاز جنگ اوکراین در ۲۰۲۲، تالین از سرسخت‌ترین حامیان کی‌یف در اروپا بوده و تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه مسکو را دنبال کرده است.