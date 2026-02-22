۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

هشدار روسیه درباره استقرار سلاح هسته‌ای در استونی

هشدار روسیه درباره استقرار سلاح هسته‌ای در استونی

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) درباره استقرار سلاح هسته ای در استونی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین گفت: روسیه، استونی یا هیچ کشور اروپایی دیگری را تهدید نمی‌کند.

وی در عین حال افزود: در صورت استقرار سلاح‌های هسته‌ای در استونی، اقدام متقابل انجام می شود.

سخنگوی کرملین گفت: مسکو همواره برای تضمین امنیت خود، به ویژه در زمینه بازدارندگی هسته‌ای هر کاری که لازم باشد، انجام خواهد داد.

روابط استونی و روسیه طی سه دهه گذشته عمدتاً پرتنش و همراه با بی‌اعتمادی بوده است. پس از استقلال استونی در سال ۱۹۹۱ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یکی از محورهای اختلاف، مسائل مربوط به مرزها، وضعیت اقلیت روس‌زبان در استونی و تفسیر تاریخی دوره اشغال شوروی بود.

با پیوستن استونی به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴، فاصله ژئوپلیتیکی دو کشور افزایش یافت. پس از الحاق کریمه به روسیه در ۲۰۱۴ و به‌ویژه با آغاز جنگ اوکراین در ۲۰۲۲، تالین از سرسخت‌ترین حامیان کی‌یف در اروپا بوده و تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه مسکو را دنبال کرده است.

