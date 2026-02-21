۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

دفع حمله پهپادی اوکراین به روسیه

وزارت دفاع روسیه، حمله ۷۷ پهپاد اوکراینی به شهرهای مختلف را دفع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۷۷ فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله کراسنودار، کریمه و کورسک رهگیری و سرنگون کردند.

دور سوم مذاکرات صلح اوکراین به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگانی از روسیه، اوکراین و آمریکا در ژنو پایتخت سوئیس برگزار شد.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

پیشتر، متیو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) گفته بود: واشنگتن انتظار دارد موضوع اختلافات ارضی در روزها و هفته‌های آینده تعیین تکلیف شود.

وی گفته بود شرکت‌کنندگان در روند مذاکرات برای حل‌وفصل بحران اوکراین، در حال حاضر روی چهار سند نهایی کار می‌کنند. یک طرح صلح ۲۰ بندی، مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی چندجانبه، تضمین‌های امنیتی مشخص آمریکا و همچنین برنامه رشد و شکوفایی اقتصادی پس از صلح.

