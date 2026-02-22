۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

رقابت ۴۹۲ داوطلب برای ۱۹۶ کرسی شوراهای روستایی دشتی

بوشهر- فرماندار دشتی از رشد ۲۸ درصدی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: در این دوره ۴۹۲ نفر برای ۱۹۶ کرسی شوراهای روستایی با هم رقابت می کنند.

رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع ۴۹۲ داوطلب، ۴۲۳ نفر آقا معادل ۸۶ درصد و ۶۸ نفر معادل ۱۴ درصد بانوان هستند که بیانگر حضور فعال اقشار مختلف در این عرصه است.

وی با اشاره به توزیع داوطلبان در بخش‌های مختلف شهرستان افزود: ۱۵۰ نفر در بخش مرکزی، ۲۴۱ نفر در بخش کاکی و ۱۰۱ نفر در بخش شنبه و طسوج ثبت‌نام کرده‌اند.

فرماندار دشتی تصریح کرد: انتخابات شوراهای اسلامی در ۶۴ روستای شهرستان برگزار می‌شود و داوطلبان برای تصدی ۱۹۶ کرسی رقابت خواهند کرد.

مقاتلی خاطرنشان کرد: در این دوره، دو روستا دارای پنج کرسی شورا هستند و سایر روستاها بر اساس جمعیت، کرسی‌های مصوب خود را خواهند داشت.

وی با اشاره به ترکیب سنی داوطلبان گفت: بیشترین رده سنی ثبت‌نام‌کنندگان مربوط به بازه ۳۵ تا ۴۰ سال است که نشان‌دهنده حضور پررنگ نسل جوان و میانسال در عرصه مدیریت روستایی است.

فرماندار دشتی تأکید کرد: همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور در سطح شهرستان فراهم شده است.

کد خبر 6756505

