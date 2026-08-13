به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت از مهار حریق یک واحد مسکونی در الهیه شمالی خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۰۸:۲۲ روز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، گزارش وقوع حریق در یک واحد مسکونی واقع در الهیه شمالی، کوچه الهیه ۲۷/۲ به ستاد فرماندهی آتشنشانی اعلام شد و نیروهای عملیاتی بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان از ایستگاه شماره ۹ پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و موفق شدند آتش را مهار و از گسترش آن به سایر واحدهای مسکونی مجاور و ساختمانهای اطراف جلوگیری کنند.
لیاقت با اشاره به اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، گفت: این حادثه خوشبختانه هیچگونه مصدوم یا نجاتیافتهای نداشت و عملیات آتشنشانان پس از ایمنسازی کامل محل به پایان رسید.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از شهروندان خواست نسبت به بازبینی دورهای سیمکشی و تجهیزات برقی منزل توجه ویژه داشته باشند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.
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