  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

مهار حریق یک واحد مسکونی در الهیه شمالی توسط آتش‌نشانان بندرعباس

مهار حریق یک واحد مسکونی در الهیه شمالی توسط آتش‌نشانان بندرعباس

بندرعباس- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از مهار حریق یک واحد مسکونی در الهیه شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت از مهار حریق یک واحد مسکونی در الهیه شمالی خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۰۸:۲۲ روز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، گزارش وقوع حریق در یک واحد مسکونی واقع در الهیه شمالی، کوچه الهیه ۲۷/۲ به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای عملیاتی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان از ایستگاه شماره ۹ پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و موفق شدند آتش را مهار و از گسترش آن به سایر واحدهای مسکونی مجاور و ساختمان‌های اطراف جلوگیری کنند.

لیاقت با اشاره به اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، گفت: این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه مصدوم یا نجات‌یافته‌ای نداشت و عملیات آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی کامل محل به پایان رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از شهروندان خواست نسبت به بازبینی دوره‌ای سیم‌کشی و تجهیزات برقی منزل توجه ویژه داشته باشند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.

کد مطلب 6915735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه