به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت از مهار حریق یک واحد مسکونی در الهیه شمالی خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۰۸:۲۲ روز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، گزارش وقوع حریق در یک واحد مسکونی واقع در الهیه شمالی، کوچه الهیه ۲۷/۲ به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای عملیاتی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان از ایستگاه شماره ۹ پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و موفق شدند آتش را مهار و از گسترش آن به سایر واحدهای مسکونی مجاور و ساختمان‌های اطراف جلوگیری کنند.

لیاقت با اشاره به اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، گفت: این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه مصدوم یا نجات‌یافته‌ای نداشت و عملیات آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی کامل محل به پایان رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از شهروندان خواست نسبت به بازبینی دوره‌ای سیم‌کشی و تجهیزات برقی منزل توجه ویژه داشته باشند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.