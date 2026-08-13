مردم ایران پس از شهادت رهبر با انگیزه بیشتری در مسیر انقلاب ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحسن طاهری عصر پنجشنبه در بین بسیجیان گرگانی با تسلیت فرارسیدن دهه پایانی ماه صفر و ایام رحلت پیامبر اعظم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، به تبیین پیامهای قرآنی درباره حفظ مسیر هدایت پس از رحلت پیامبران پرداخت.
وی با اشاره به آیه ۱۴۴ سوره مبارکه آلعمران اظهار کرد: این آیه شریفه در شرایطی نازل شد که در جریان جنگ احد، به دلیل اشتباه بخشی از مسلمانان، وضعیت سپاه اسلام دشوار شد و حتی شایعه شهادت پیامبر اکرم(ص) در میان مسلمانان منتشر شد.
طاهری افزود: انتشار این شایعه موجب شد بخشی از مسلمانان دچار ترس و نگرانی شوند و صحنه نبرد را ترک کنند، اما گروهی اندک در کنار پیامبر اکرم(ص) باقی ماندند و از ایشان دفاع کردند و در نهایت دشمن نتوانست مسلمانان را شکست دهد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: خداوند متعال در این آیه به مسلمانان هشدار میدهد که پیامبر اکرم(ص) نیز مانند سایر انسانها دارای عمر مشخصی است و ممکن است به مرگ طبیعی از دنیا برود یا به شهادت برسد، اما این مسئله نباید موجب شود مسلمانان از مسیر اسلام و رسالت الهی بازگردند.
وی اظهار کرد: پیام آیه این است که اگر پیامبر از دنیا رفت یا کشته شد، نباید مسلمانان به گذشته خود بازگردند و مسیر هدایت را رها کنند؛ چراکه در چنین شرایطی، این انسانها هستند که متضرر خواهند شد و سعادت خود را از دست خواهند داد.
طاهری با بیان اینکه خداوند از کنار گذاشتن مسیر هدایت زیانی نمیبیند، گفت: اگر انسان از مسیر الهی فاصله بگیرد، ضرر آن متوجه خود وی است؛ اما اگر شکرگزار نعمت هدایت باشد و این مسیر را ادامه دهد، خداوند نیز پاداش خیر به وی عطا خواهد کرد و سعادت دنیا و آخرت نصیب وی خواهد شد.
هشدار قرآن درباره انحراف امتها پس از رحلت پیامبران
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سابقه تاریخی انحراف امتها پس از رحلت پیامبران اظهار کرد: این هشدار قرآن مسبوق به سابقه است؛ چراکه در طول تاریخ، پیامبران الهی مردم را به مسیر توحید و هدایت دعوت کردند و عده زیادی نیز با آنان همراه شدند، اما پس از رحلت پیامبران، بهتدریج در مسیر هدایت انحراف ایجاد شد.
وی افزود: خداوند متعال پیشاپیش به مسلمانان هشدار میدهد که پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) دچار چنین سرنوشتی نشوند و فراموش نکنند که پیامبر چه مسیری را برای آنان مشخص کرده و وظیفه آنان برای ادامه این مسیر چیست.
«ضایع کردن نماز» فقط ترک نماز نیست
وی با اشاره به آیات سوره مریم درباره عوامل انحراف امتها گفت: قرآن کریم در بیان سرنوشت برخی از نسلهای پس از پیامبران، به دو ویژگی مهم اشاره میکند؛ یکی ضایع کردن نماز و دیگری پیروی از شهوات است.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: منظور از ضایع کردن نماز، ترک نماز نیست؛ بلکه نماز باید اقامه شود و اقامه نماز با انجامدادن ظاهری آن تفاوت دارد.
طاهری توضیح داد: نماز نماد بندگی خداوند و تسلیم در برابر فرمان الهی است. اگر خداوند مسیر مشخصی را برای انسان تعیین کرده باشد، انسان نمیتواند در برابر آن بگوید که تشخیص من بهتر است و باید مسیر دیگری را انتخاب کنم.
وی افزود: زمانی نماز در زندگی انسان اقامه شده است که حقیقت بندگی خدا در رفتار فردی و اجتماعی وی دیده شود و انسان در عمل نیز نسبت به فرمان الهی تسلیم باشد.
هواهای نفسانی؛ عامل دوم انحراف
طاهری «پیروی از شهوات و هواهای نفسانی» را دومین عامل انحراف عنوان کرد و گفت: انسان زمانی که به جای اطاعت از فرمان خداوند به دنبال خواستههای شخصی و هواهای نفسانی خود برود، از مسیر هدایت فاصله میگیرد.
وی اضافه کرد: این دو عامل یعنی ضایع کردن حقیقت بندگی و پیروی از هواهای نفسانی، از ریشههای اصلی انحراف در جوامع توحیدی و اسلامی است و باید نسبت به آن هوشیار بود.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ظاهر دینداری بهتنهایی کافی نیست، اظهار کرد: ممکن است انسانی ظاهر مذهبی داشته باشد و حتی نماز هم بخواند، اما اگر نماز در رفتار و تصمیمهای وی اثر واقعی نداشته باشد، نمیتوان گفت حقیقت نماز در زندگی وی تحقق پیدا کرده است.
وی با اشاره به واقعه عاشورا گفت: دشمنان اباعبدالله الحسین(ع) نیز در کربلا نماز میخواندند، اما نماز آنها نتوانست مانع قرار گرفتنشان در برابر امام حق شود؛ چراکه حقیقت بندگی و آثار واقعی نماز در زندگی آنان وجود نداشت.
تقدیر از بصیرت ملت ایران
طاهری در ادامه با اشاره به تجربه ملت ایران پس از رحلت امام خمینی(ره) و شهادت رهبر شهید اظهار کرد: باید از مردم کشورمان به دلیل بصیرت و ایستادگیشان تجلیل کرد؛ چراکه دو بار شرایطی مشابه از این جهت برای مردم ایران رقم خورد، اما ملت ایران نهتنها از مسیر اصلی انقلاب منحرف نشد، بلکه با قوت بیشتری این مسیر را ادامه داد.
وی افزود: پس از رحلت امام راحل(ره) نیز دشمنان و جریانهایی تلاش کردند مسیر انقلاب را به سمت دیگری هدایت کنند، اما مردم با هدایت و رهبری امام شهید، مسیر اصلی انقلاب را حفظ کردند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در شرایط اخیر نیز پس از شهادت رهبر شهید، مردم ایران با انگیزه بیشتری در صحنه حضور پیدا کردند و همچنان بر آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی ایستادهاند.
طاهری این حضور را «مایه شکرگزاری» دانست و گفت: مسئولان باید قدردان چنین مردم با بصیرتی باشند؛ مردمی که در شرایط سخت کشور را تنها نگذاشتند و در برابر دشمن ایستادگی کردند.
وی با بیان اینکه همواره افرادی تلاش کردهاند مسیر انقلاب را منحرف کنند، گفت: ممکن است برخی از این افراد در گذشته سوابق خوب انقلابی، دینی یا خدماتی داشته باشند، اما آنچه امروز اهمیت دارد رفتار و موضع فعلی آنهاست.
طاهری افزود: اگر انسان به زندگی برخی افراد نگاه کند، ممکن است مشاهده کند که در گذشته در مسیر انقلاب حضور داشتهاند، اما بعدها به دلیل گرفتار شدن در دنیاطلبی و هواهای نفسانی، مسیرشان تغییر کرده است.
وی اظهار کرد: زمانی که مسیر انقلاب با خواستههای نفسانی انسان سازگار نباشد، ممکن است فرد تلاش کند این مسیر را به سمت دیگری منحرف کند و برای رسیدن به اهداف خود، از عناوین مختلف استفاده کند.
ضرورت جهاد تبیین برای حفظ بصیرت جامعه
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه بر ضرورت جهاد تبیین تأکید کرد و گفت: کسانی که وظیفه جهاد تبیین را بر عهده دارند باید این مسائل را با زبانهای مختلف و تعابیر گوناگون برای مردم بیان کنند تا جامعه نسبت به نقشهها و اهداف دشمن آگاهی بیشتری پیدا کند.
وی اظهار کرد: مردم باید بدانند که با دشمنی مواجه هستند که تسلیم شدن در برابر وی نمیتواند تأمینکننده منافع ملت باشد و تصمیمهای سیاسی و اجتماعی باید با شناخت درست از تجربههای گذشته و اهداف دشمن اتخاذ شود.
طاهری با انتقاد از کسانی که به گفته وی شعار صلح را به پوششی برای تسلیم در برابر دشمن تبدیل میکنند، اظهار کرد: باید میان صلحطلبی واقعی و تسلیم در برابر دشمن تفاوت قائل شد.
وی افزود: برخی جریانها ممکن است با طرح شعارهایی مانند اینکه مردم از جنگ خسته شدهاند یا به دنبال زندگی هستند، تلاش کنند جامعه را به سمت پذیرش خواستههای دشمن سوق دهند؛ در حالی که مردم باید بدانند مسئله اصلی، حفظ عزت، استقلال و منافع کشور است.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: کسانی که خود را دلسوز مردم معرفی میکنند باید در عمل نیز سابقه و عملکردشان را در خدمت به مردم نشان دهند و نمیتوان صرفاً با طرح برخی شعارها، مسیر تصمیمگیری جامعه را تغییر داد.
تجربه لیبی، سوریه و برجام نباید تکرار شود
طاهری با اشاره به تجربه تحولات در برخی کشورهای منطقه گفت: تجربههایی که در لیبی و سوریه اتفاق افتاد باید برای ما درسآموز باشد و نباید اجازه دهیم همان تجربهها برای کشورمان تکرار شود.
وی همچنین به تجربه جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام اشاره کرد و گفت: انسان عاقل نباید تجربهای را که نتیجه مطلوبی نداشته است، بدون توجه به درسهای آن دوباره تکرار کند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: باید از گذشته درس بگیریم و در تصمیمگیریهای آینده، تجربههای تاریخی و واقعیتهای موجود را مورد توجه قرار دهیم.
مردم؛ سرمایه اصلی ایستادگی در برابر دشمن
طاهری با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط دشوار گفت: حضور مردم در صحنه و ایستادگی آنان در برابر دشمن، سرمایه بزرگی برای کشور است و مسئولان باید قدر این سرمایه اجتماعی را بدانند.
وی افزود: ملت ایران در سالهای گذشته نشان داده است که در شرایط حساس، با وجود فشارها و مشکلات، میتواند مسیر خود را حفظ کند و در برابر تهدیدها بایستد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: آنچه امروز اهمیت دارد حفظ بصیرت، استمرار مسیر هدایت، توجه به آموزههای قرآن و اهلبیت(ع)، تقویت روحیه مقاومت و جلوگیری از تکرار تجربههای تلخ گذشته است.
طاهری بار دیگر فرارسیدن ایام رحلت پیامبر اعظم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) را تسلیت گفت.
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