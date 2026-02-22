کودک ۳ ساله در کانال آب ناپدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک ربیعی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۲۱:۲۳ شامگاه شنبه دوم اسفند، از طریق تماس با سامانه ۱۲۵ گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه خودروی پژو پارس از مسیر، برخورد با گاردریل و سقوط به داخل کانال آب در محور اهواز خرمشهر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات نجات سرنشینان گرفتار در آب را آغاز کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: این خودرو هفت سرنشین داشته که متأسفانه در جریان حادثه یک نفر جان خود را از دست داده است.

ربیعی توضیح داد: در این سانحه یک کودک سه ساله به دلیل شدت جریان آب کانال مفقود شده و عملیات جستجو برای یافتن وی در حال پیگیری است.

وی بیان کرد: همچنین پنج نفر دیگر از سرنشینان خودرو مصدوم شدند که پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه امدادی، به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در پایان گفت: بررسی دقیق علت وقوع این حادثه در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار دارد.