به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور و همچنین بازدید از شیرخوارگاه آمنه ، عصر امروز برگزار شد.
سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور با تشریح جزئیات طرح «زیستبوم جامع مشارکت» گفت: این برنامه یکی از راهبردهای اصلی سازمان برای تحقق چرخش بزرگ از اتکا به منابع دولتی به سمت گسترش مشارکتهای مردمی و نهادی است.
وی با اشاره به ۱۳ چرخش تحولآفرین سازمان، افزود: برای اجرای چرخش توسعه مشارکتها، دو مسیر را همزمان پیش میبریم؛ نخست ایجاد ساختارهای مشارکتی و دوم تدوین استراتژیهای مشارکت.
حسینی توضیح داد : در بخش ساختاری، «شورای عالی مشورتی سازمان» با حضور ۳۱ نفر از نخبگان برجسته کشور در حوزههای مرتبط با بهزیستی تشکیل شده است تا طرحها و برنامههای کلان با نظر تخصصی آنان تکمیل و تصویب شود.
رئیس سازمان بهزیستی به «نظام تصمیمگیری مشارکتی از کف تا ستاد» اشاره کرد و گفت: ۲۴ هزار نیروی فعال سازمان و حدود ۲۰ هزار مرکز و مؤسسه غیردولتی و دولتی در سراسر کشور باید امکان مشارکت در تصمیمسازی داشته باشند. به همین دلیل نظامی طراحی شد تا نظرات از مراکز محلی آغاز و پس از جمعبندی در شهرستان، استان و مناطق پنجگانه، به شورای تحول اداری مرکز برسد.
حسینی از تشکیل «میز حل مسائل خیرین، کارآفرینان و فعالان بزرگ مشارکتی» خبر داد و افزود: برخی مشکلات مزمن تنها با حضور و تجربه بخش غیردولتی قابل حل است. با تشکیل این میز، بسیاری از گرهها که پیشتر حلشان دشوار بود، برطرف شده است.
وی همچنین از راهاندازی «شورای نوجوانان بهزیستی» با توجه به حضور ۸۰۰ هزار دانشآموز و دانشجوی مرتبط با خدمات این سازمان خبر داد و گفت: نسل جدید باید در تصمیمهایی که به آنها مربوط میشود، نقشآفرینی کند.
به گفته حسینی، «درگاه مشارکتی و سکوی اقتصادی سازمان» نیز مراحل نهایی اخذ مجوز شماره حساب اختصاصی را طی میکند تا در سراسر کشور امکان رصد و هزینهکرد شفاف کمکهای مردمی فراهم شود.
وی از «کد دستوری ۱۲۳» بهعنوان یکی از ابزارهای ساختاری مشارکت یاد کرد و گفت: این اقدامات مجموعهای از تحولاتی است که میتواند مشارکتهای خرد و کلان را در کشور به شکل چشمگیری افزایش دهد.
رئیس سازمان بهزیستی با تشریح جزئیات ۱۲ راهبرد مشارکتمحور این سازمان گفت: در ایران تمایل مردم به نیکوکاری بسیار بالاست؛ ۶۲ درصد مردم سالانه حداقل یکبار کمک خیرخواهانه میکنند، اما فقط ۱۱ درصد این کمکها ساختاری و تشکیلاتی است. این فاصله ناشی از موانع اداری است و اولین راهبرد ما رفع همین موانع با تسریع صدور مجوزهاست.
وی با استناد به گزارش مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار افزود: ۹۹ درصد مجوزهای ما در سال ۱۴۰۲ در زمان مقرر صادر شده و طبق نظرسنجی اتاق بازرگانی از چهار هزار فعال اقتصادی و اجتماعی، بهزیستی رضایتمندترین دستگاه در حوزه صدور مجوز بوده است.
حسینی دومین راهبرد را «نظارت مشارکتی» معرفی کرد و گفت: به جای نظارت دولتی صرف، از ظرفیت خود مراکز استفاده میکنیم. برای ۳۵۰۰ مرکز توانبخشی، الگویی مشابه انجمن اولیا و مربیان مدارس طراحی کردهایم تا سه مأموریت نظارت، افزایش مشارکت و توانمندسازی را پیش ببرند.
به گفته وی، شبکهها و سازمانهای مردمنهاد در سطح ملی، استانی و شهرستانی میتوانند در ارزیابی، آموزش و ارتقای کیفی مراکز نقشآفرینی کنند؛ چراکه نظارت دولتی بهتنهایی پاسخگوی گستره فعالیتها نیست.
رئیس سازمان بهزیستی راهبرد سوم را «ایجاد توازن در فعالیتهای خیرخواهانه» عنوان کرد و توضیح داد: خیریهها عموما در حوزههای سنتی فعالاند؛ اما امروز حوزههایی مثل پیشگیری از آسیبها، توانمندسازی، اشتغال، بهبود فرآیندهای اداری و حتی مبارزه ساختاری با فساد، نیازمند حضور تشکلهاست.
وی افزود: برای نمونه، ورود یک تشکل تخصصی به حوزه مجازاتهای جایگزین میتواند ظرفیتهای اداری و اجتماعی را برای قضات شفاف کند و مسیر صدور احکام جایگزین را تسهیل نماید.
حسینی چهارمین راهبرد را «توسعه قشری» بیان کرد و توضیح داد: مطالعات ما نشان داد فعالیت خیریهای بیشتر در میان نسلهای میانسال و سنتی رواج دارد. باید نسلهای جدید از جمله جوانان، مهندسان، پزشکان، فناوران، پرستاران، اصناف و حتی استارتاپها وارد عرصه نیکوکاری نو شوند.
به گفته وی، «توسعه جغرافیایی مشارکت» نیز از محورهای مهم است: خیریهها عمدتا در کلانشهرها و مراکز استانها فعالاند؛ اما شهرهای کوچک و روستاها سهم اندکی دارند. هدف ما ایجاد نقشه متوازن مشارکت در سراسر کشور است.
رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد: این ۱۲ راهبرد، زیستبوم تازهای برای مشارکت اجتماعی ایجاد میکند از جمله زیستبومی که سرعت، شفافیت، توازن و حضور نسل جدید را در کنار نهادهای تخصصی و شبکهای، به محور تحول بهزیستی تبدیل خواهد کرد.
سید جواد حسینی در ادامه تشریح راهبردهای مشارکتی این سازمان گفت: گامهای نخست زیستبوم جامع مشارکت، خروجیهای قابل توجهی داشته است. توسعه فعالیت خیرین در همه حوزهها از جمله رسانه تا گردشگری و سلامت قابل تحقق است.
وی با اشاره به توسعه جغرافیایی موسسات افزود: طبق آخرین آمار، ۲۸۰۸ موسسه خیریه و توانبخشی در مراکز استان به پایین فعال هستند؛ از این تعداد تنها ۱۲۸ موسسه در شهرستانها فعالیت میکردند و هدف ما رساندن این خدمات تا دورترین روستاهای کشور است.
شبکهسازی؛ از معلولیت تا خانواده
حسینی «شبکهسازی» را یکی از مهمترین راهبردها دانست و توضیح داد: ۵ شبکه تخصصی در حوزههای افراد دارای معلولیت جسمی_حرکتی، نابینایان، ناشنوایان، خانوادهها و مراکز نگهداری ایجاد شده است. همکاری ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ موسسه در قالب شبکه، توان اثرگذاری را چند برابر میکند و هزینهها را کاهش میدهد.
وی با اشاره به تجربه موفق «مجمع خیرین مدرسهساز» گفت: یکی از دلایل موفقیت این مجمع، شفافیت مأموریت است. ما نیز بهدنبال ایجاد چنین شفافیتی در تمامی حوزههای خیرخواهانه بهزیستی هستیم تا هر فعالیت، هویت و نماد مشخص داشته باشد.
ارزیابی و برندینگ موسسات خیریه
رئیس سازمان بهزیستی از آغاز طرح «ارزیابی موسسات تحت نظارت» خبر داد و گفت: این طرح که طراحی و ابلاغ شده، مشخص میکند کدام موسسات عملکرد بهتر، نوآوری بیشتر و اثرگذاری بالاتر دارند. تابستان آینده جشنواره ملی ارزیابی موسسات دولتی و غیردولتی برگزار میشود.
وی همچنین از همکاری با «سازمان حقوق خیریه» و اعطای برند برتر به موسسات فعال در حوزه امر خیر خبر داد.
میز تعامل خیرین؛ تصمیمگیری با محوریت غیردولتیها
حسینی ادامه داد: میز تعامل موسسات یکی از فعالترین جلسات ماست. مسئولیت آن بر عهده خود موسسات است و ما اختیارات رئیس سازمان را برای تسهیل مشکلات به نماینده این میز تفویض کردهایم. هر موردی که مانع قانونی داشته باشد از طریق مجلس و دولت پیگیری میشود.
شبکه داوطلبان؛ از ۲۷ هزار حرکت خودجوش تا ۳۵۶ هزار ثبتنام
وی با اشاره به راهبرد تشکیل «شبکه داوطلبانه» گفت:سازمان بهزیستی دو نیاز مهم دارد که شامل منابع مالی و منابع انسانی هستند. در حوزه دوم، شبکه داوطلبان تحول بزرگی ایجاد کرد. حرکتی خودجوش که در جریان جنگ ۱۲ روزه غزه آغاز شد، ۲۷ هزار نفر را وارد مشارکت کرد و اکنون سامانه ثبتنام داوطلبان به ۳۵۶ هزار نفر رسیده است.
به گفته وی، این شبکه بر دو پایه استوار است که شامل تشکیل گروههای اجتماعمحور محلی و راهاندازی بانک زمان که در مراحل نهایی است و نظمبخشی کامل به مشارکت داوطلبان را فراهم میکند میشود.
مشارکت رویدادی؛ از «ولیمه مهربانی» تا «مثبت رمضان»
حسینی با اشاره به استراتژی «جریانسازی مشارکتی مناسبتی» گفت: چهار روز پیش توافقنامه «ولیمه مهربانی» با سازمان حج دوباره فعال شد. سال گذشته یک میلیارد تومان کمک از سوی حجاج جمع شد. امسال که تفاهمنامه زودتر بسته شده، انتظار داریم مشارکت چند برابر شود.
وی همچنین به پویش «مثبت رمضان» اشاره کرد و گفت: با مشارکت گسترده خیرین، منابع قابل توجهی را برای حمایت از افراد دارای معلولیت و خانوادههای آسیبدیده فراهم کرده است.
بستههای مشارکتی؛ شفافسازی برای خیرین
در پایان، حسینی به یکی از مهمترین راهبردها اشاره کرد و گفت: خیلی از خیرین میگویند حاضرند کمک کنند، اما نمیدانند چگونه و در چه قالبی. به همین دلیل، بستههای مشارکتی را تعریف کردهایم. این بستهها نوع خدمت، هزینه، محل اجرا و نتیجه را مشخص و شفاف میکنند تا خیرین در لحظه بتوانند تصمیمگیری کنند.
وی افزود: در ماه رمضان مدل این بستهها تکمیل و اجرایی شد و بهعنوان نمونه موفق، در تمام حوزههای مشارکت توسعه خواهد یافت.
رئیس سازمان بهزیستی در تشریح آخرین بخش از طرحهای مشارکتی سازمان گفت: در حوزه مسکن، تجهیزات توانبخشی و جهیزیه، بستههای مشارکتی بهصورت عددی و شفاف طراحی شده و بر اساس سهم هر استان و شهرستان اجرا میشود.
محورهای پویش «مثبت ماه» رمضان ۱۴۰۴
وی از محورهایی که در پویش «مثبت ماه» انجام خواهند شد به «تکمیل ۴۵۰ واحد مسکونی ، تامین ۴۸۰۰ سری جهیزیه و تهیه ۲۴۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت» اشاره کرد.
سکوی اختصاصی مشارکت؛ مهمترین ابزار تحول
وی با اشاره به راهاندازی «سکوی اختصاصی مشارکت بهزیستی» در نشانی مشارکت behzisti.ir گفت:این سکو تمام نیتهای عام و خاص، پویشها، جلب داوطلبان و مشارکتهای نقدی و غیرنقدی را یکپارچه میکند و نیکوکار میتواند پروفایل نیکوکاری شخصی داشته باشد؛ بداند در چه استان و چه حوزهای چه کمکی انجام داده است.
حسینی افزود: سامانه جامع جلب و جذب مشارکتها که تا امروز در پنج استان اجرا شده، در سال ۱۴۰۵ کامل خواهد شد و تمام هزینهکردهای خیریهای بهطور شفاف در اختیار مردم قرار میگیرد.
۵۶ درصد رشد مشارکت در سال ۱۴۰۴
رئیس سازمان بهزیستی در پایان با اشاره به نتایج امیدوارکننده این سیاستها گفت:در سال ۱۴۰۴ مجموع مشارکتهای نقدی، غیرنقدی و خدماتی نسبت به ۱۴۰۳ ، ۵۶ درصد رشد داشته است. البته ما به این مقدار قانع نیستیم و هدف، استقرار کامل زیستبوم مشارکت است؛ بهگونهای که حتی ارائه خدمات نیز بدون اتکا به منابع مالی و انسانی دولتی قابل انجام باشد.
