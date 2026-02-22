۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

کشف بیش از ۲۷ کیلوگرم تریاک در شهرستان ملکان

تبریز- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی، از کشف بیش از ۲۷ کیلوگرم تریاک و سوخته تریاک در شهرستان ملکان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین امیدی ظهر یکشنبه با اشاره به رصد اطلاعاتی عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در استان گفت: با کسب اطلاع از دپوی محموله تریاک در شهرستان ملکان، موضوع در دستور کار اداره عملیات ویژه استان قرار گرفت.

سرهنگ امیدی افزود: با اقدام به موقع ماموران اداره عملیات ویژه و پلیس شهرستان ملکان و شناسایی مخفیگاه قاچاقچیان، در بازرسی از محل مورد نظر، ۲۵ کیلو و ۲۵۰ گرم تریاک و یک کیلو و ۵۰ گرم سوخته تریاک کشف و ضبط شد و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

این مقام انتظامی همچنین تأکید کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت شبانه‌روزی در حال رصد فعالیت قاچاقچیان هستند تا با اقدام به موقع، مجرمان را غافلگیر و آنان را به دست قانون بسپارند.

