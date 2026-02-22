کشف بیش از ۲۷ کیلوگرم تریاک در شهرستان ملکان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین امیدی ظهر یکشنبه با اشاره به رصد اطلاعاتی عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در استان گفت: با کسب اطلاع از دپوی محموله تریاک در شهرستان ملکان، موضوع در دستور کار اداره عملیات ویژه استان قرار گرفت.

سرهنگ امیدی افزود: با اقدام به موقع ماموران اداره عملیات ویژه و پلیس شهرستان ملکان و شناسایی مخفیگاه قاچاقچیان، در بازرسی از محل مورد نظر، ۲۵ کیلو و ۲۵۰ گرم تریاک و یک کیلو و ۵۰ گرم سوخته تریاک کشف و ضبط شد و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

این مقام انتظامی همچنین تأکید کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت شبانه‌روزی در حال رصد فعالیت قاچاقچیان هستند تا با اقدام به موقع، مجرمان را غافلگیر و آنان را به دست قانون بسپارند.