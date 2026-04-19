دستگیری ۳ متهم و کشف یک و نیم کیلوگرم تریاک در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی روز یکشنبه در تشریح این خبر اعلام کرد: در اجرای طرح تشدید مبارزه بامواد مخدر ،ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مراِغه با اشراف اطلاعاتی در یک عملیات هوشمندانه و با تحقیقات فنی و اطلاعاتی از افرادی که بصورت حرفه ای در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت می کردند مطلع و موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

این مرکز افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی عوامل اصلی تهیه و توریع مواد مخدر شده و با هماهنگی قضایی در بازرسی از مخفیگاه متهمین ، مقدار ۱ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک به همراه ۳ دستگاه ترازوی توزین و ۴ عدد وافور را کشف کردند.

این مرکز اعلام کرد: در این زمینه ۳ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

مرکز اطلاع رسانی پلیس استان در پایان با تاکید بر تداوم و استمرار مبارزه همه جانبه و برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان موادمخدر از عموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده هر گونه خرید و فروش مواد مخدر به پلیس ۱۱۰ گزارش نموده و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.