تعیین تکلیف ۳ هزار میلیارد تومان از املاک فراجا با ورود سازمان بازرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از همکاری‌های این سازمان در تعیین تکلیف پنج رقبه ملک، تقدیر کرد.

وی در این نامه با اشاره به تعامل و همراهی سازمان بازرسی کل کشور در حل و فصل و رفع مشکلات تعارضات ملکی، از تلاش و همکاری احمد رحمانیان قائم مقام، مجتبی جامعی بازرس کل امور نظامی، امنیتی و نهادها و همکاران آنها در سازمان بازرسی در راستای حل و فصل موضوعات ملکی نیروی انتظامی با بنیاد شهید که منجر به تعیین تکلیف ۳۰ هزار میلیارد ریال شده است، تقدیر و تشکر کرد.