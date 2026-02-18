پیام سردار رادان به مناسبت چهلمین روز شهادت هموطنان در حوادث دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی به مناسبت چهلمین روز شهادت جمعی از هموطنان در حوادث تلخ دیماه ۱۴۰۴، ضمن تسلیت به خانوادههای شهدا و ملت بزرگ ایران اسلامی، از عموم مردم برای حضور پرشور در آیین بزرگداشت این عزیزان دعوت کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
چهلمین روز شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان عزیزمان در حوادث تلخ ۱۸ و ۱۹ دی ماه فرصتی است برای پاسداشت یاد انسانهای بیگناهی که در جریان اقدامات آشوب طلبانه و خشونت بار آمریکایی -صهیونیستی جان خود را از دست دادند و خانوادههای آنان را در سوگی جانکاه نشاندند.
اینجانب به نمایندگی از مجموعه انتظامی با قلبی آکنده از تاثر و اندوه صمیمانه و به هیچ تکلفی خود را شریک خانوادههای داغدار میدانم و دست یکایک آنان را به گرمی میفشارم. باور داریم که هیچ سخنی توان جبران این داغ سنگین را ندارد، اما وظیفه انسانی و اخلاقی خود میدانیم که در کنار بازماندگان باشیم و بر همدلی و همراهی صادقانه خود تاکید کنیم. امنیت و آرامش مردم رسالت اصلی ماست و از هر رخدادی که به جان و آرامش شهروندان آسیب وارد کند عمیقاً متاثر و اندوهگین هستیم.
مراسم چهلمین روز درگذشت این عزیزان جلوهای از همدلی، همبستگی و احترام به جانهای از دست رفته خواهد بود. از عموم مردم شریف، خانوادههای معظم جانباختگان، مسئولان و اقشار مختلف دعوت می شود با حضور در این آیین، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان بر ضرورت حفظ امنیت آرامش و وحدت ملی تاکید کنند.
حضور شما مردم عزیز نشانهای از قدرشناسی و همدلی با خانوادههای سوگوار و گامی در جهت تقویت انسجام اجتماعی خواهد بود.
نظر شما