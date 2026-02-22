زمان آغاز به کار نمایشگاه کتاب در سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، امروز یکشنبه ۳ اسفند در سالن جلسات معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و در پایان، زمان برگزاری این دوره از نمایشگاه به تصویب رسید.

محسن جوادی، رئیس نمایشگاه و معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این جلسه گفت: این جلسه دوم شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب است و امیدوارم تا پایان سال نیز بتوانیم جلسه دیگری برگزار کنیم و بخشی از مصوبات در این دو جلسه انجام شود.

وی ادامه داد: ما امسال به دنبال این هستیم که با وجود همه مشکلات، شاهد حضور پرقدرت ناشران خصوصی کشورهای خارجی در نمایشگاه تهران باشیم. از این رو خوشبختانه برای فلوشیپ تهران نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است و بدون شک این بخش با قدرت بیشتری نسبت به سال گذشته برگزار خواهد شد.

همچنین ابراهیم حیدری، قائم‌مقام نمایشگاه و مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری اظهار کرد: در روزهای گذشته و با توجه به این که نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه برگزار شد، یک سری مکاتبات انجام و برخی امور پیگیری شده که لازم می‌دانم گزارش آن را به اعضای حاضر در جلسه ارائه کنم.

وی افزود: در روزهای گذشته مکاتباتی با سازمان فرهنگ و ارتباطات انجام شده تا نامه‌نگاری‌های لازم برای حضور مهمانان خارجی صورت گیرد. همچنین با وزارت امور خارجه برای حضور پررنگ‌تر کشورهای خارجی رایزنی شده است. برنامه‌ریزی و مکاتباتی نیز برای تأمین کتاب‌های خارجی مورد نیاز دانشگاه‌ها انجام شده و برای انتخاب بانک حامی و همکار نمایشگاه نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است.

قائم‌مقام نمایشگاه کتاب تهران ادامه داد: درباره شعار نمایشگاه نیز طی روزهای گذشته فراخوانی منتشر کردیم و تلاش داریم در سریع‌ترین زمان ممکن شعار این دوره را انتخاب کنیم. همچنین برای تبلیغات نمایشگاه و جذب حامی تبلیغاتی، رایزنی‌هایی انجام شده تا بخشی از هزینه‌ها از این طریق جبران شود.

در ادامه این جلسه، چند تاریخ برای زمان برگزاری نمایشگاه پیشنهاد شد و در نهایت مصوب شد سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ تا دوم خردادماه برگزار شود.

همچنین چند پیشنهاد برای انتخاب مهمان ویژه مطرح شد که قرار شد در جلسه بعدی درباره آن تصمیم‌گیری شود. نحوه برگزاری بخش مجازی، بررسی ایده‌های نو و شعار نمایشگاه از دیگر موضوعاتی بود که بررسی و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها به جلسه آینده موکول شد.