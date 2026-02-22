کشف و امحای۱۰۵کیلوگرم مواد مخدر در پاکدشت؛دادستان: برخوردها تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مختاری، دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت، اعلام کرد: کشف این محموله در پی دریافت گزارشهای اطلاعاتی و انجام رصدهای میدانی توسط نهادهای مسئول انجام شده و در نهایت به شناسایی و توقیف ۱۰۵ کیلوگرم ماده مخدر گراس انجامیده است.
به گفته او، پس از صدور دستور قضایی، مواد مکشوفه بلافاصله معدومسازی شد، تا از توزیع و مصرف آن جلوگیری شود.
دادستان پاکدشت با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است، گفت: در برخورد با سوداگران مرگ هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت و اقدامات قضایی در این حوزه با جدیت ادامه دارد.
وی افزود این عملیات در چارچوب سیاست برخورد قاطع با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر و با هدف حفظ امنیت و سلامت شهروندان انجام شده است.
بر اساس اعلام مقامهای قضایی، جزئیات مربوط به افراد دستگیرشده و روند رسیدگی به پرونده پس از تکمیل مراحل قانونی اطلاعرسانی خواهد شد. همچنین مسئولان محلی میگویند این اقدام در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت عمومی در شهرستان پاکدشت صورت گرفته است.
