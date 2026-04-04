به گزارش مهر، محمدمهدی قمی، بعد از ظهر شنبه، در بازدید میدانی از روستای چنگی از توابع شهرستان پاکدشت، با اشاره به حضور هلالاحمر و مجموعه دستگاههای اجرایی در منطقه اظهار کرد: بلافاصله پس از شناسایی خسارات وارده، تیمهای اجرایی برای ترمیم و بازسازی منازلی که در اثر حملات دشمن دچار تخریب، شکستگی شیشهها یا آسیب به در و دیوار شدهاند، وارد عمل شدهاند.
وی افزود: روند پیگیری، بازسازی و ترمیم منازل آسیبدیده همچنان ادامه دارد و این عملیات در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود تا شرایط برای بازگشت و استفاده مجدد ساکنان فراهم شود.
سرپرست فرمانداری پاکدشت با تأکید بر اینکه هیچگونه تعللی در این زمینه پذیرفته نیست، خاطرنشان کرد: تمام مسئولان دستگاههای اجرایی موظفاند فوراً و بدون فوت وقت اقدامات ضروری برای رسیدگی و بازسازی را انجام دهند.
