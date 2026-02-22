نشست انتخاباتی برخی از اعضای شورای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی فعالان ستادهای انتخاباتی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور برخی اعضای فعلی شورای شهر تهران از جمله مهدی چمران، حبیب کاشانی، مهدی اقراریان، سوده نجفی، زهرا شمس احسان و جعفر شربیانی برگزار شد، اهداف و برنامه های هفتمین دوره انتخابات شوراها مطرح شد.

چمران: آبرویم را خرج نظام می کنم

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در این مراسم گفت: وقایع ۲۲ دی باعث شد ثابت قدم و استوار برای انتخابات دوره هفتم شوراها بمانم.

وی افزود: به بنده گفتند که عده ای قصد دارند آبروی شما را هدف بگیرند و در پاسخ به این عزیزان گفتم آماده‌ام تا آبرویم را خرج نظام کنم.

چمران در خصوص نفرات احتمالی لیست شورای اینده در انتخابات اردیبشت ماه اظهار کرد: تمامی افراد که آمدند و ثبت نام کردند، خوب‌ هستند اما باید افراد کارآمد و کارنامه دار و اهل کار و تلاش را انتخاب کنیم.

کاشانی: بعد از دعوت به انتخابات مهم است که به چه افرادی رای می‌دهیم

حبیب کاشانی دیگر سخنران این مراسم در سخنانی اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم و از آبرویمان برای پررنگ کردن انتخابات اردیبشت ماه خرج کنیم. چرا که مشارکت بیشتر حمایت از نظام است.

وی افزود: نکته مهم و اساسی اینکه بعد از دعوت به انتخابات مهم است که به چه افرادی رای می‌دهیم و واضح و صریح می گویم که هر لیستی که مهندس چمران سر لیست آن شد، شک نکنید کارآمدترین است.

عضو شورای شهر تهران در خصوص برنامه های انتخابات هفتمین دوره شوراها گفت: در ۲۴ ستاد انتخاباتی شهر تهران ۱۰ هزار نفر فعال داریم. هر موبایل یک ستاد است و در واقع ستاد ۱۰۰۲۴، کد عملیاتی ما است.