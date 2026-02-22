نوذری: دعوای بومی و غیربومی پروژه ضدتوسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار قزوین ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با اشاره به افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال و ماه مبارک رمضان اظهار کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند از هماکنون با هماهنگی کامل، نسبت به تأمین و توزیع مناسب اقلام اساسی اقدام کنند تا مردم با آرامش خاطر نیازهای خود را تأمین کنند.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از انبارهای سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: روند تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا در روزهای پیشرو، هیچ خللی در تأمین نیازهای خانوارها ایجاد نشود.
استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت مدیریت میدانی بازار تصریح کرد: فرمانداران باید بهصورت مستمر وضعیت بازار شهرستانها را رصد کرده و با برگزاری نشستهای منظم با فعالان اقتصادی، اصناف و بخش خصوصی، مسائل و چالشها را بهصورت مستقیم پیگیری کنند.
نوذری با بیان اینکه ثبات بازار نیازمند نگاه متوازن به همه اضلاع اقتصادی است، گفت: حمایت از مصرفکننده اهمیت بالایی دارد، اما در کنار آن باید منافع تولیدکنندگان نیز حفظ شود؛ تعادل میان این دو بخش، شرط اصلی پایداری بازار است.
وی کوتاه شدن زنجیره تأمین را از راهکارهای مؤثر در کنترل قیمتها دانست و افزود: توسعه و تقویت روستابازارها با حذف واسطههای غیرضروری، زمینه ارتباط مستقیم تولیدکننده و مصرفکننده را فراهم میکند که نتیجه آن کاهش قیمتها و افزایش رضایت عمومی خواهد بود.
استاندار قزوین همچنین بر تقویت فروشگاههای زنجیرهای در کنار روستابازارها تأکید کرد و گفت: عرضه مستقیم کالا از محل تولید تا سفره مردم، یکی از راهبردهای مهم در ساماندهی بازار و کنترل قیمتهاست که باید با جدیت دنبال شود.
شایستهسالاری محور انتصابات در استان
نوذری با تأکید بر اینکه ملاک انتصابات در استان صرفاً توانمندی، تعهد و تخصص افراد است، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، تقسیمبندی بومی و غیربومی معنا ندارد و معیار اصلی در بهکارگیری مدیران، کارآمدی است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای دوقطبیسازی افزود: ایجاد فضای دوقطبی، سمی مهلک برای توسعه است و مانع پیشرفت استان میشود. همه ما زیر پرچم نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت میکنیم و آنچه اهمیت دارد، استمرار خدمترسانی کارآمد به مردم است.
استاندار قزوین با اشاره به ترکیب مدیریتی استان تصریح کرد: بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد مدیران منصوبشده از نیروهای داخل استان هستند و در مجموعه استانداری نیز از میان حدود ۸۰ مدیر و معاون، تنها سه یا چهار نفر خارج از استاناند که این موضوع نشاندهنده بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای بومی در چارچوب اصل شایستهسالاری است.
