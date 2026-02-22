به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خسروشاهی، ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد خدمات سفر استان زنجان با اشاره به ظرفیت اورژانس پیشبیمارستانی استان اظهار کرد: در سطح استان ۶۳ پایگاه اورژانس فعال داریم که شامل ۴۰ پایگاه جادهای، ۲۲ پایگاه شهری و یک پایگاه هوایی است و همه این مراکز در آمادهباش کامل قرار دارند تا در کوتاهترین زمان ممکن خدمات اورژانسی ارائه کنند.
وی با بیان اینکه چادرهای نوروزی نیز در همه شهرستانها مستقر خواهند شد تا خدمات درمانی فوری به مسافران و افرادی که از استان عبور میکنند ارائه شود، عنوان کرد: همزمان ۱۰ بیمارستان دانشگاهی استان تمامی داروها و اقلام مورد نیاز را تأمین کرده و بخش ویژه بیمارستانها نیز تقویت شده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تأکید بر تدوین برنامه کشیک در روزهای تعطیل، گفت: هدف این است که در ایام نوروز و تعطیلات، پاسخگویی مؤثر و سریع به نیازهای هموطنان و مسافران در سراسر استان فراهم شود.
وی درباره نظارت بر داروخانهها و تامین داروهای حیاتی نیز توضیح داد: معاونت غذا و دارو نظارت ویژه بر داروخانهها خواهد داشت و اقلام ضروری مانند داروهای شیمیدرمانی، داروهای دیالیز و شیر خشک برای مسافران و مراجعهکنندگان تأمین شده است تا هیچ کمبودی ایجاد نشود.
خسروشاهی از تشدید بازرسیها در ایام نوروز و ماه رمضان خبر داد و گفت: همه مراکز شامل رستورانها، فروشگاهها و دیگر اماکن عمومی تحت نظارت مستمر قرار میگیرند و رسیدگی فوری به هرگونه شکایت یا مشکل سلامت شهروندان و مسافران انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: با آمادگی کامل نیروهای اورژانس، هماهنگی با بیمارستانها و نظارت بر تمامی مراکز درمانی، استان زنجان در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان میتواند خدمات درمانی و اورژانسی ایمن و سریع به هموطنان و مسافران ارائه کند.
