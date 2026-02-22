«معمار خرد در سپهر دانش» بزرگداشتی برای خواجه نصیرالدین طوسی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوف، فقیه و ریاضیدان برجسته ایران با عنوان «معمار خرد در سپهر دانش» سه شنبه پنجم اسفندماه به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فضای مجازی برگزار میشود.
در این مراسم که ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد؛ محمود شالویی رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نجفقلی حبیبی استاد فلسفه اسلامی، منوچهر صدوقی سها مدرس و پژوهشگر حکمت اسلامی و حجت الحق حسینی استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درباره جایگاه و اهمیت خواجه در سپهر فرهنگی ایران و تأثیر آثار ماندگار وی بر تمدن اسلامی سخنرانی خواهند کرد.
کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اشاره به جایگاه و اهمیت خواجه طوسی اظهار کرد: خواجه نصیرالدین طوسی صرفاً متکلم یا ریاضیدان نبود؛ اومعمار نظامی منسجم در حکمت ایرانی اسلامی است که توانست میان فلسفه مشائی، کلام و شهودعرفانی نوعی همنشینی روشمند برقرار کند.
اواضافه کرد: در آثار خواجه از جمله تجریدالاعتقاد و اوصاف الاشراف، شاهد تلفیق عقل برهانی و سلوک عرفانی هستیم؛ امری که بعدها در حکمت متعالیه نیز تداوم یافت.
خورابه در ادامه گفت: نقش خواجه در ارتقای اندیشه شیعی پس از بحرانهای قرن هفتم، نقشی تمدنی است. او با تأسیس نهادهایی چون رصدخانه مراغه و نگارش متون مرجع در منطق، اخلاق و الهیات، الگوی دانشِ نهادینه را پایهگذاری کرد.
او در پایان تأکید کرد: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، هر ساله با رویکردی نو، ابعادکمتر کاویدهشده اندیشه خواجه را بازخوانی میکند تا پیوند سنت حکمی با نیازهای معرفتی معاصر تقویت شود.
گفتنی است آیین بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی بهصورت زنده از طریق صفحات رسمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فضای مجازی در نشانیهای @anjomanasarmafakher2 و @anjomanasarmafakherو www. aparat. com/mafakherefarhangi بهصورت برخط پخش خواهد شد.
