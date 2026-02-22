توقیف لنج صیادی متخلف در استان بوشهر

سرهنگ دوم محسن منفردیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأکیدات فرماندهی یگان حفاظت منابع آبزیان بر مقابله جدی با صید غیرمجاز، بهویژه صید با تورهای محاصرهای، اظهار کرد: این یگان در راستای جلوگیری از گسترش این پدیده و صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان، جلسات مشترک و تعاملی مستمری با دستگاههای مرتبط دریایی برگزار میکند.
وی افزود: نیروهای مستقر در پایگاههای حفاظت منابع آبزیان شهرستان بوشهر و شهرستان دیر، به جنوبیترین نقطه استان اعزام شدند و در جریان گشت مشترک ساحلی با عوامل پست کنترل مرزی اسکله صیادی هاله شهرستان عسلویه، از این اسکله بازدید کردند.
به گفته سرهنگ منفردیان، در این بازدید یک فروند موتورلنج صیادی مشاهده و با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه آن، حدود پنج طاقه تور ممنوعه محاصرهای (دفرهای–حلقهای) به ارزش تقریبی ۱۲ میلیارد ریال و یک دستگاه وینچ دوسر کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر تصریح کرد: بلافاصله صورتجلسه تخلف تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد. همچنین پرونده شناور متخلف برای طرح در کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی تشکیل شد.
وی با قدردانی از همکاری فرماندهی مرزبانی استان بوشهر، ابراز امیدواری کرد با تعامل سازنده و هدفمند میان دستگاههای مرتبط دریایی، روند مقابله قاطع با صید غیرمجاز همچنان با قدرت ادامه یابد و از منابع ارزشمند دریایی استان صیانت شود.
