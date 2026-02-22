۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

روسیه: ۱۱ پهپاد اوکراینی منهدم شدند؛ تعطیلی فرودگاه‌های مسکو

شهردار مسکو در سخنانی اعلام کرد: روسیه ۱۱ پهپاد که به سمت مسکو در حرکت بودند را سرنگون کرد؛ همچنین، تمام فرودگاه‌های مسکو به عنوان اقدام احتیاطی تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه گزارش داد که سامانه‌ های پدافند هوایی این کشور ۱۱ فروند پهپاد متجاوز اوکراینی را با موفقیت ساقط کردند.

براساس اعلام این رسانه، وزارت دفاع روسیه در این خصوص اعلام کرد: ۱۱ فروند پهپاد اوکراینی بر فراز مسکو رهگیری و منهدم شدند.

سرگئی سابیانین، شهردار مسکو در سخنانی اعلام کرد: مسکو ۱۱ پهپاد را که به سمت مسکو در حرکت بودند، سرنگون کرد. تمام فرودگاه‌های مسکو به عنوان اقدام احتیاطی تعطیل شدند.

باوجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد.

مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

