به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه گزارش داد که سامانه‌ های پدافند هوایی این کشور ۱۱ فروند پهپاد متجاوز اوکراینی را با موفقیت ساقط کردند.

سرگئی سابیانین، شهردار مسکو در سخنانی اعلام کرد: مسکو ۱۱ پهپاد را که به سمت مسکو در حرکت بودند، سرنگون کرد. تمام فرودگاه‌های مسکو به عنوان اقدام احتیاطی تعطیل شدند.

باوجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد.

مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.