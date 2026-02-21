۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

پیشروی ارتش روسیه در دونتسک/تصرف یک شهرک دیگر

ارتش روسیه به پیشروی در شرق اوکراین ادامه می‌دهد و یک شهرک دیگر را در منطقه دونتسک تصرف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شهرک «کارپوفکا» در دونتسک توسط نیروهای مسلح این کشور تصرف شده است.

وزارت دفاع روسیه تصریح کرد: سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه روز گذشته پنج موشک دوربرد «فلامینگو»، یک بمب هوایی هدایت‌شونده و هفت موشک «هیمارس» را نیز سرنگون کردند.

پیشتر، وزارت دفاع روسیه گزارش داده بود که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۷۷ فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله کراسنودار، کریمه و کورسک رهگیری و سرنگون کرده‌اند.

دور سوم مذاکرات صلح اوکراین به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگانی از روسیه، اوکراین و آمریکا در ژنو پایتخت سوئیس برگزار شد.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

پیشتر، متیو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) گفته بود: واشنگتن انتظار دارد موضوع اختلافات ارضی در روزها و هفته‌های آینده تعیین تکلیف شود.

وی گفته بود شرکت‌کنندگان در روند مذاکرات برای حل‌وفصل بحران اوکراین، در حال حاضر روی چهار سند نهایی کار می‌کنند. یک طرح صلح ۲۰ بندی، مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی چندجانبه، تضمین‌های امنیتی مشخص آمریکا و همچنین برنامه رشد و شکوفایی اقتصادی پس از صلح.

کد خبر 6755501

    • یوسف IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      روسیه واکراین تلاش میکنن با حفظ وتوسعه مناطقی که در دست دارن .اقدام کنن .الان اکراین.کدوم منطقه رو داره که حفظش کنه .یا توسعه بده
    • کورش پادشاه IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      بعضی ها میگفتن روسیه در باتلاق اوکراین گیرکرده چطور میخواد با ناتو بچنگ چشماتو بازکن همین الانشم کل اروپا امریکا وناتو پشت اوکراین هستن ولی روسیه باقدرت پیش میره .سیاست یعنی این به اسم اوکراین ۲۰تا کشور دارن با روسیه میچنگن چرا اگه شکست خوردن که خوردن به اسم اوکراین تمام بشه ابروشون نره دراصل الان فرماندهام اسرائیل اروپا و امریکا در اتاق جنگ حضور دارن و شکست خورده وناتوان شدن ابروشون رفته با پرویی خودشونو کنار کشیدن ازدور میگن اوکراین مواظب خودت باش داره تنها میجنگه طفلک 😂

