سیدجواد ایلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حفظ نظم، امنیت و آسایش عمومی از رسالت‌های ذاتی دستگاه قضائی است و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در این حوزه با هیچ فرد یا جریانی تعارف ندارد.

وی افزود: هرگونه اقدام در قالب اغتشاش، برهم زدن نظم عمومی و ایجاد ناامنی، بدون اغماض و مطابق با موازین قانونی با واکنش قاطع دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.

دادستان مرکز خراسان شمالی با تأکید بر نقش خانواده‌ها ادامه داد: خانواده‌ها باید نسبت به پیامدهای حضور فرزندان خود در اغتشاشات و تحرکات غیرقانونی هوشیار باشند و با مراقبت و نظارت جدی، مانع گرفتار شدن آنان در آسیب‌ها و تبعات سنگین قضائی و اجتماعی شوند.

ایلالی گفت: برخی عناصر فرصت‌طلب با سوءاستفاده از هیجانات و ناآگاهی جوانان، آنان را به سمت اقدامات خلاف قانون سوق می‌دهند که این موضوع می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته باشد.

وی بیان کرد: در روند رسیدگی به پرونده متهمان دستگیرشده، افرادی که متهم به اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی و خصوصی شهروندان هستند، بر اساس قرارهای قانونی همچنان در بازداشت خواهند بود و برخورد قضائی با این افراد با جدیت ادامه دارد.