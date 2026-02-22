دلشاد: مراجعه مردان خراسان شمالی به مراکز بهداشتی کمتر از ۵۰ درصد است

افشین دلشاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس ثبت در سامانه سیب، ۷ هزار و ۵۲۹ مرد مبتلا به دیابت و ۱۷ هزار و ۷۷۹ نفر دارای فشار خون در خراسان شمالی شناسایی شدهاند که این آمار در زنان به ترتیب ۱۵ هزار و ۷۶۰ و ۴۱ هزار و ۱۶۶ نفر است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه مردان کمتر برای مراقبتهای سلامت مراجعه میکنند، افزود: میزان مراجعه مردان به مراکز بهداشتی کمتر از ۵۰ درصد زنان و در خدمات خطرسنجی بیماریهای قلبی و عروقی حدود ۳۸ درصد است.
وی تأکید کرد: مردان معمولاً دیرتر به مراکز درمانی مراجعه میکنند که این موضوع موجب افزایش عوارض بیماریها میشود و انجام چکاپهای منظم ضروری است.
دلشاد مهمترین تهدیدهای سلامت مردان را بیماریهای قلبی و عروقی، فشار خون، دیابت، اضافهوزن، مصرف دخانیات و کمتحرکی دانست و گفت: بسیاری از این موارد با اصلاح سبک زندگی قابل پیشگیری است.
وی افزود: فعالیت بدنی، تغذیه سالم، کنترل وزن، ترک دخانیات و انجام آزمایشهای دورهای از مهمترین راهکارهای حفظ سلامت مردان است.
دلشاد با اشاره به اهمیت سلامت روان و نقش خانواده در افزایش مراجعه مردان گفت: با پیشگیری و مراجعه به موقع میتوان از بسیاری از بیماریها جلوگیری کرد.
وی در پایان گفت: شایعترین سرطانها در مردان شامل معده، روده بزرگ، خون، مری و پوست است و سرطانهای ریه و پروستات در رتبههای بعدی قرار دارند.
