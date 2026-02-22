۲۶ واحد اقامتی شهرستان دنا آماده میزبانی از مسافران نوروز ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر پاک عصر یکشنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان دنا اظهار کرد: این شهرستان در آستانه نوروز ۱۴۰۵ با آمادگی کامل آماده پذیرایی از گردشگران است.
وی افزود: در حال حاضر ۲۶ واحد اقامتی شامل ۲ هتل، ۱۰ اقامتگاه سنتی و بومگردی، ۶ اردوگاه گردشگری، یک مجتمع خدمات رفاهی و ۷ خانه مسافر آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا ادامه داد: علاوه بر این واحدها، ۱۵ مدرسه نیز با همکاری آموزش و پرورش برای اسکان مسافران در سطح شهرستان تجهیز و آمادهسازی شده است.
وی تصریح کرد: با هماهنگی دستگاههای خدماترسان، ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان فعالیت خود را آغاز کرده و همه ظرفیتها برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران بسیج شده است.
پاک با اشاره به جاذبههای طبیعی منطقه بیان کرد: طبیعت زیبای دنا، آبشارهای دائمی و آثار تاریخی این شهرستان هر ساله گردشگران زیادی را جذب میکند.
وی اضافه کرد: هدف ما ارائه خدمات مناسب، حفظ امنیت و آرامش مسافران و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی این منطقه در ایام نوروز است.
