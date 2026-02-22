۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۵

۲۶ واحد اقامتی شهرستان دنا آماده میزبانی از مسافران نوروز ۱۴۰۵

یاسوج-سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا از آمادگی ۲۶ واحد اقامتی این شهرستان برای پذیرایی از مسافران نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پاک عصر یکشنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان دنا اظهار کرد: این شهرستان در آستانه نوروز ۱۴۰۵ با آمادگی کامل آماده پذیرایی از گردشگران است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۶ واحد اقامتی شامل ۲ هتل، ۱۰ اقامتگاه سنتی و بوم‌گردی، ۶ اردوگاه گردشگری، یک مجتمع خدمات رفاهی و ۷ خانه مسافر آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا ادامه داد: علاوه بر این واحدها، ۱۵ مدرسه نیز با همکاری آموزش و پرورش برای اسکان مسافران در سطح شهرستان تجهیز و آماده‌سازی شده است.

وی تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان، ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان فعالیت خود را آغاز کرده و همه ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران بسیج شده است.

پاک با اشاره به جاذبه‌های طبیعی منطقه بیان کرد: طبیعت زیبای دنا، آبشارهای دائمی و آثار تاریخی این شهرستان هر ساله گردشگران زیادی را جذب می‌کند.

وی اضافه کرد: هدف ما ارائه خدمات مناسب، حفظ امنیت و آرامش مسافران و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این منطقه در ایام نوروز است.

    تازه‌ترین اخبار

