مرکز نیکوکاری کوزران نشان ملی نیکوکاری را کسب کرد

رضا طاهری در گفتگو با خرنگار مهر، با بیان اینکه مراکز نیکوکاری به‌عنوان نهادهای مردمی و حلقه واسط میان خیران و نیازمندان فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: این مراکز تحت نظارت کمیته امداد و با هدف شناسایی و رفع مشکلات خانواده‌های نیازمند در سطح محلات شکل گرفته‌اند و نقش مؤثری در ساماندهی کمک‌های مردمی دارند.

وی با اشاره به برگزاری دومین جشنواره نشان نیکوکاری در اواخر بهمن‌ماه افزود: در این جشنواره بیش از هفت هزار و ۷۰۰ مرکز نیکوکاری و مؤسسه خیریه از سراسر کشور در یک فرآیند دقیق و چندمرحله‌ای مورد ارزیابی قرار گرفتند که حدود پنج هزار و ۲۰۰ مورد از آن‌ها مراکز نیکوکاری بودند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه ادامه داد: مراکز نیکوکاری استان کرمانشاه نیز در این ارزیابی حضور فعال داشتند و در نهایت، هشت مرکز نیکوکاری در سطح کشور به‌عنوان مراکز برگزیده انتخاب شدند.

طاهری با بیان اینکه مرکز نیکوکاری کارآفرینی امام علی(ع) بخش کوزران موفق به کسب عنوان برگزیده این جشنواره شد، تصریح کرد: این مرکز به دلیل اقدامات مؤثر در حوزه توانمندسازی نیازمندان، ایجاد بسترهای کارآفرینی و کمک به اشتغال پایدار خانواده‌های تحت حمایت، مورد توجه هیأت داوران قرار گرفت.

وی در پایان با تأکید بر رویکرد توانمندسازی در فعالیت‌های کمیته امداد خاطرنشان کرد: توسعه مراکز نیکوکاری فعال و کارآمد می‌تواند ضمن افزایش مشارکت مردمی، زمینه خوداتکایی خانواده‌های نیازمند را فراهم کند و تجربه موفق مرکز نیکوکاری امام علی(ع) کوزران نمونه‌ای از این مسیر اثربخش است.