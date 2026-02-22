به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در حکمی کیومرث اعظمی را به عنوان سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه معرفی و منصوب کرد.
در این حکم، بر ضرورت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی، توسعه متوازن گردشگری و حمایت از صنایعدستی به عنوان ظرفیتهای مهم اقتصادی و هویتی استان کرمانشاه تأکید شده و انتظار رفته است مدیریت جدید با رویکرد برنامهمحور و تعاملگرا، مسیر پیشرفت این حوزهها را دنبال کند.
کیومرث اعظمی از نیروهای باسابقه ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمانشاه به شمار میرود و مسئولیتهای متعددی را در سطوح شهرستانی و استانی بر عهده داشته است که از جمله آنها میتوان به ریاست ادارات میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای قصرشیرین، گیلانغرب، سرپلذهاب، ثلاث باباجانی، جوانرود، روانسر و اسلامآبادغرب اشاره کرد.
وی همچنین سابقه تصدی معاونت میراثفرهنگی ادارهکل، سرپرستی پایگاه ملی باستانشناسی محور ساسانی کرمانشاه ـ قصرشیرین و سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
پیش از این، داریوش فرمانی مسئولیت مدیریت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه را بر عهده داشت و تغییر مدیریتی اخیر در راستای ساماندهی و تقویت برنامههای این حوزه در سطح استان انجام شده است.
