به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در بازدید از محور خورموج – لاور با تأکید بر اهمیت این پروژه در تسهیل تردد مردم گفت: بخش باقیمانده این محور بر اساس قول دادهشده تا قبل از پایان سال تکمیل و زیر بار ترافیک خواهد رفت.
وی با اشاره به اهمیت تکمیل پروژههای نیمهتمام اظهار داشت: دولت چهاردهم اهتمام جدی به تعیین تکلیف و بهرهبرداری از پروژههای نیمهتمام دارد و در شهرستان دشتی نیز این رویکرد با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: محور خورموج – لاور یکی از مسیرهای مهم ارتباطی شهرستان است که تکمیل آن نقش مؤثری در کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی و رفاه مردم خواهد داشت.
مقاتلی از صبر و حوصله مردم در مدت اجرای این پروژه قدردانی کرد و گفت: همراهی مردم سرمایه ارزشمند ما در اجرای طرحهای عمرانی است.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان با تمام توان در کنار مردم است و در مسیر رفع مشکلات و تکمیل پروژههای زیرساختی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
نظر شما