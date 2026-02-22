به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در بازدید از محور خورموج – لاور با تأکید بر اهمیت این پروژه در تسهیل تردد مردم گفت: بخش باقیمانده این محور بر اساس قول داده‌شده تا قبل از پایان سال تکمیل و زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اظهار داشت: دولت چهاردهم اهتمام جدی به تعیین تکلیف و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام دارد و در شهرستان دشتی نیز این رویکرد با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: محور خورموج – لاور یکی از مسیرهای مهم ارتباطی شهرستان است که تکمیل آن نقش مؤثری در کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی و رفاه مردم خواهد داشت.

مقاتلی از صبر و حوصله مردم در مدت اجرای این پروژه قدردانی کرد و گفت: همراهی مردم سرمایه ارزشمند ما در اجرای طرح‌های عمرانی است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان با تمام توان در کنار مردم است و در مسیر رفع مشکلات و تکمیل پروژه‌های زیرساختی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.