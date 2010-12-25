احتمال وقوع زلزله در بانکوک و 19 استان دیگر تایلند

مالزی

تحقیقات نشان می دهد که مالایی ها خواهان ادامه کار نخست وزیر فعلی در دوره بعد نیز هستند

33 هزار هندی مالایی هنوز کارت چند منظوره دولتی ندارند

یکی شدن شروع دانشگاههای مالزی با اغلب دانشگاههای معتبر جهان

اندونزی

رئیس مسلمانان اندونزی تزئینات کریسمس در مراکز تجاری و تفریحی را زیاده روی و تحریک آمیز دانست

هشدار مقامات آتشفشان شناسی اندونزیایی در خصوص فعال شدن دوباره آتشفشان مراپی

پلیس اندونزی برای امنیت بیشتر در شب کریسمس، کلیساها را مجهز به دوربین مدار بسته کرد

تایلند

نخست وزیر تایلند گفت: دولت من در دو سال اخیر نرخ بیکاری را به کمتر از یک درصد رساند

مقامات سازمان بلایای طبیعی تایلند از احتمال بسیار زیاد وقوع زلزله در بانکوک و 19 استان دیگر خبر داد

دستگیری 5 نقر به اتهام حمله با نارنجک و بمبگذاری در زمان اعتصاب سرخ پوشان تایلندی

فیلیپین

انفجار بمب در یک کلیسا منجر به زخمی شدن 6 نفر شد

پیش بینی مقامات فیلیپینی از کاهش نرخ صادرات در سال 2011 میلادی

پلیس ملی فیلیپین از کاهش 40 درصدی جرم و جنایت در سال 2010 خبر داد

سنگاپور

افزایش 40 درصدی تولیدات کارخانه ای در سنگاپور

قتل یک دختر معلول 12 ساله در هوگانگ