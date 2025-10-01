خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در شرایط کنونی که کشور با مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های مالی روبه‌رو است، تأمین منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در سطح استان‌ها یک چالش جدی به شمار می‌رود. در این راستا، دولت در تلاش است تا از راهکارهای نوآورانه‌ای همچون استفاده از اوراق اسلامی برای تسهیل تأمین نقدینگی و تخصیص منابع به پروژه‌های مختلف، بهره ببرد. به همین منظور، خبرنگار مهر گفت‌وگویی اختصاصی با اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ترتیب داد تا جزییات این طرح جدید را از زبان وی بشنویم.

در ابتدا بفرمایید که اوراق مرابحه اسلامی چگونه می‌تواند به حل مشکلات تأمین منابع مالی کمک کند؟

با توجه به مشکلات دولت در تأمین منابع مالی، که بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها و شرایط اقتصادی دشوار است، دولت به‌دنبال راهکارهایی برای حل این معضل است. یکی از این راهکارها، استفاده از اوراق اسلامی به‌منظور تأمین نقدینگی برای پروژه‌های عمرانی است. در این فرآیند، اعتباراتی از طریق اوراق اسلامی به استان‌ها تخصیص می‌یابد تا پروژه‌ها بتوانند سریع‌تر به منابع مالی دسترسی پیدا کنند و کار خود را پیش ببرند.

این اوراق اسلامی چگونه به پروژه‌های استانی تخصیص می‌یابد؟

طبق برنامه جدید، اعتبار ۱۴۴ هزار میلیارد تومانی به استان‌ها تخصیص یافته که این اعتبار به‌صورت رقابتی در اختیار پروژه‌های مختلف قرار می‌گیرد، سهم کردستان از این اعتبار ۲ همت است و در واقع، این اعتبارها می‌توانند به دو شیوه تبدیل به پول نقد شوندو یکی از این شیوه‌ها تخصیص مستقیم به پروژه‌های بزرگ است.

به‌این‌ترتیب، دولت اعتبار را مستقیماً به پروژه اختصاص می‌دهد. در شیوه دیگر، پیمانکاران می‌توانند با صندوق‌های تأمین سرمایه‌گذاری قرارداد ببندند و اوراق را به نقد تبدیل کنند.

آیا این شیوه جدید تأمین منابع مالی برای پیمانکاران مزایایی دارد؟

مزیت اصلی این طرح برای پیمانکاران این است که آن‌ها به‌جای اینکه برای دریافت درصد تخصیص خود تا پایان اسفند ماه منتظر بمانند، می‌توانند پول نقد را زودتر دریافت کنند، این موضوع با توجه به شرایط تورمی موجود، برای پیمانکاران بسیار مفید خواهد بود زیرا آن‌ها می‌توانند به سرعت از منابع مالی خود برای پیشبرد پروژه‌ها استفاده کنند، علاوه بر این، هزینه‌های کارمزد برای پیمانکاران نیز در این فرآیند به‌طور معقولانه‌ای تنظیم می‌شود و به‌نفع آن‌ها است.

چطور می‌توان اطمینان حاصل کرد که این طرح به‌درستی اجرا شود و مشکلاتی همچون تخصیص ناعادلانه منابع ایجاد نشود؟

یکی از مزایای این طرح، رقابتی بودن فرآیند تخصیص منابع است، این رقابت باعث می‌شود که هر استان تلاش کند تا بهترین برنامه‌ها را برای استفاده از این منابع ارائه دهد، همچنین، تخصیص‌ها به‌صورت سرجمع انجام می‌شود و هر استان بر اساس اولویت‌بندی پروژه‌های خود از این منابع استفاده خواهد کرد، علاوه بر این، در مراحل اولیه، با صندوق‌های تأمین مالی مذاکره شده و سازوکار توزیع منابع به‌گونه‌ای طراحی شده که شفافیت لازم را ایجاد کند.

آیا این برنامه می‌تواند به‌طور پایدار در بلندمدت ادامه پیدا کند و مشکلات بودجه‌ای دولت را کاهش دهد؟

این طرح در کوتاه‌مدت می‌تواند به حل مشکلات نقدینگی استان‌ها کمک کند. البته باید توجه داشته باشیم که اوراق اسلامی به‌طور ماهانه پرداخت می‌شود و ممکن است تأثیراتی بر پایه پولی کشور داشته باشد، اما در بلندمدت این برنامه می‌تواند به افزایش رقابت میان استان‌ها و بهبود تخصیص منابع مالی منجر شود. هدف نهایی این است که سهم تخصیص‌های استانی افزایش یابد و پروژه‌ها به‌سرعت پیشرفت کنند.

این اوراق اسلامی برای پیمانکاران چه مزایای دیگری دارد؟

از مهم‌ترین مزایای این طرح برای پیمانکاران، پرداخت سود ماهانه به‌مقدار ۲۸.۵ درصد است، این نرخ سود برای پیمانکاران جذاب است و به آن‌ها این امکان را می‌دهد که به‌سرعت منابع مالی خود را تأمین کنند و پروژه‌ها را بدون وقفه پیش ببرند، ضمن اینکه، با استفاده از این شیوه، دیگر نیاز نیست که پیمانکاران به‌مدت طولانی منتظر تخصیص منابع بمانند.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آیا پیش‌بینی می‌کنید که این طرح موفقیت‌آمیز باشد؟

با توجه به واکنش مثبت صندوق‌های تأمین مالی به این طرح و استقبال پیمانکاران از آن، امیدواریم که این طرح بتواند در استان‌ها به‌خوبی اجرا شود و تأثیرات مثبتی بر روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی و اقتصادی داشته باشد، البته باید اذعان کرد که این برنامه در مراحل اولیه خود است و ممکن است در آینده اصلاحات و بهبودهایی در آن صورت گیرد، اما در حال حاضر ما امیدواریم که تا پایان مهرماه تخصیص‌های اولیه از طریق اوراق اسلامی انجام شود.

در نهایت، برای پروژه‌هایی که هنوز در مراحل ابتدایی تخصیص قرار دارند، چه انتظاری دارید؟

امیدواریم که این پروژه‌ها با سرعت بیشتری به منابع مالی دست پیدا کنند و با توجه به رقابت میان استان‌ها، تخصیص منابع به‌صورت عادلانه و شفاف انجام گیرد، ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان تمام تلاش خود را می‌کنیم که این طرح به‌طور کامل و با موفقیت در استان‌ها پیاده‌سازی شود تا پروژه‌ها بتوانند در زمان‌بندی مشخص پیشرفت کنند.