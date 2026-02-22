۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۳۶

نوری المالکی: برای همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی آمادگی داریم

نامزد نخست‌وزیری عراق تأکید کرد: دست ما برای همکاری و همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی به نفع مردم منطقه و جهان دراز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نوری المالکی» نامزد نخست وزیری عراق طی سخنانی گفت: مسئولیت ملی ما را ملزم به تلاش و به کار گرفتن تخصص خود برای اصلاح روند سیاسی می‌کند.

نوری المالکی که تا این لحظه تنها نامزد چارچوب هماهنگی شیعیان برای نخست وزیری عراق است، افزود: ما به یک عراق دموکراتیک و مدنی، که پذیرای مشارکت‌های بین‌المللی سالم با کشورهایی مانند آمریکا و اروپا باشد، اعتقاد داریم.

وی تصریح کرد: هویت ما کاملاً عراقی و مبتنی بر اراده مردم عراق است و تصمیمات ما در درجه اول از منافع مردم ما ناشی می‌شود.

نخست‌وزیر پیشین عراق خاطرنشان کرد: دست ما برای همکاری و همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی به نفع مردم منطقه و جهان دراز است.

