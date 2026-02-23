به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق اعلام کرد که از نامزدی برای تصدی پست نخست وزیری عراق کوتاه نمی آید.

وی افزود: من به هیچ وجه قصد ندارم از نامزدی خود برای نخست وزیری عراق انصراف دهم.

نوری المالکی، نخست وزیر اسبق عراق گفت: من به هیچ وجه قصد کناره گیری ندارم زیرا به کشوری که به آن تعلق دارم، حاکمیت و اراده آن احترام می گذارم. احدی حق ندارد به ما بگوید که به فلانی رأی ندهید و به فلانی رأی دهید.

وی بیان کرد: ما از هرگونه حمله به سفارتخانه‌ها یا منافع رسمی آنها در عراق جلوگیری خواهیم کرد.

المالکی در خصوص ایران گفت که روابط با ایران مبتنی بر منافع مشترک است.

این در حالی است که روز گذشته شبکه تلویزیونی الشرق عربستان سعودی مدعی شده بود که یک منبع سیاسی عراقی روز (یکشنبه) از توافقی چهارجانبه در درون «چارچوب هماهنگی» خبر داده که بر اساس آن، نامزدی نوری المالکی، رئیس «ائتلاف دولت قانون» برای سمت نخست‌وزیری پس گرفته می‌ شود.

پیش از این ترامپ در پیامی مخالفت خود را با نامزدی نوری المالکی اعلام کرده بود. وی گفت: شنیدم که عراق با بازگرداندن نوری المالکی به نخست وزیری، خطای بزرگی را مرتکب می شود. اگر او انتخاب شود، ایالات متحده آمریکا کمک‌های خود را به عراق متوقف خواهد کرد و اگر ما برای تقدیم کمک‌ها حاضر نباشیم، عراق هیچ فرصتی برای شکوفایی و آزادی نخواهد داشت.