به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی عراق به نقل از مدیر دفتر رسانه ای نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون و از مهم ترین نامزدهای انتخاب به عنوان نخست وزیر آینده این کشور که با وتوی آمریکا مواجه شده، با تام براک فرستاده ویژه آمریکا در این کشور دیدار کرد.

«چارچوب هماهنگی» پس از به دست آوردن اکثریت کرسی های پارلمانی، المالکی را برای پست نخست‌وزیری انتخاب کرد، اما آمریکا با مداخله در امور داخلی عراق هشدار داد که اگر المالکی دوباره انتخاب شود، ممکن است در حمایت خود از عراق تجدید نظر کند.

این هشدار در چارچوب روابط نسبتا متشنج آمریکا و عراق به دلیل اختلافات بر سر پرونده‌های امنیتی، توازن منطقه‌ای و نقش نیروهای خارجی در عراق مطرح می‌شود.

چارچوب هماهنگی از هفته‌ها پیش در حال بررسی حذف نام المالکی از نامزدی است، اما هنوز به تصمیم قاطعی نرسیده است.

این در حالی است که المالکی، به عنوان رئیس ائتلاف دولت قانون، بر حق سیاسی خود برای نامزدی بر اساس وزن پارلمانی و نقش خود در داخل چارچوب اصرار دارد.