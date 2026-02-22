۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴

تأیید زمان و مکان دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا از سوی عمان

تأیید زمان و مکان دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا از سوی عمان

وزیر امور خارجه سلطان‌نشین عمان تأیید کرد که دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا روز پنج‌شنبه هفته جاری در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه سلطان نشین با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» زمان و مکان برگزاری دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا را تأیید کرد.

در پیام «بدر بن حمد البوسعیدی» که میزبانی سیاسی مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا را برعهده دارد، آمده است: خوشحالیم که تأیید کنیم مذاکرات ایران و آمریکا اکنون برای روز پنجشنبه این هفته در ژنو برنامه‌ریزی شده است؛ با تلاش مثبت برای گام نهایی به سمت نهایی‌سازی توافق.

تأیید زمان و مکان دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا از سوی عمان


تأیید این خبر از سوی عمان پس از آن صورت گرفت که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس اعلام کرد که ممکن است روز پنجشنبه در ژنو با استیو ویتکوف، نماینده آمریکا، در راستای تلاش‌ها برای احیای روند مذاکرات، دیدار کند. 

    • IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      با اتکاه به خدا وداشتن قدرت نظامی حقوقی ،بین المللی محکم دفاع کنید
    • IR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      بنازم به غیرت توانمند و هوشیار جناب آقای عراقچی سایه شما مستدام خداوند پشت و پناهتان خداوند حفظتان کنه خیلی به شما احترام قائلیم چون از حق ما دفاع میکنید خدا دستان شما را بگیرد ما دستبوس شماییم

