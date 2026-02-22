به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه سلطان نشین با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» زمان و مکان برگزاری دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا را تأیید کرد.

در پیام «بدر بن حمد البوسعیدی» که میزبانی سیاسی مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا را برعهده دارد، آمده است: خوشحالیم که تأیید کنیم مذاکرات ایران و آمریکا اکنون برای روز پنجشنبه این هفته در ژنو برنامه‌ریزی شده است؛ با تلاش مثبت برای گام نهایی به سمت نهایی‌سازی توافق.



تأیید این خبر از سوی عمان پس از آن صورت گرفت که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس اعلام کرد که ممکن است روز پنجشنبه در ژنو با استیو ویتکوف، نماینده آمریکا، در راستای تلاش‌ها برای احیای روند مذاکرات، دیدار کند.