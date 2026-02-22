شهرک لجستیک کردستان روی ریل اجرا؛ ضرورت راهبردی برای توسعه تجارت مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه ویژه پیگیری ایجاد شهرک لجستیک استان کردستان که در استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اجرای پروژههای زیرساختی، اظهار کرد: تحقق طرحهای بزرگ مستلزم عزم جدی، اراده اجرایی و نگاه توسعهمحور است.
وی با اشاره به تجربه اجرای پروژههای مهم زیرساختی در استان افزود: همافزایی میان دستگاهها و پیگیری مستمر، نقش تعیینکنندهای در رفع موانع و به سرانجام رسیدن طرحهای کلان دارد.
ضرورت راهاندازی شهرک لجستیک برای توسعه اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی استان یک مزیت مهم محسوب میشود، گفت: وجود ظرفیتهای مرزی و حجم قابل توجه مراودات تجاری، ایجاد شهرک لجستیک را به یک الزام راهبردی برای توسعه زیرساختها و تسهیل فرآیندهای حملونقل تبدیل کرده است.
ازهاری با اشاره به فراهم بودن زمینه مشارکت سرمایهگذاران، عنوان کرد: در چارچوب تفاهمنامههای منعقد شده، امکان حضور سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی فراهم شده و برخی سرمایهگذاران نیز آمادگی خود را برای ورود به این پروژه اعلام کردهاند.
وی همچنین بر ضرورت بازنگری مطالعات قبلی تأکید کرد و افزود: با توجه به تغییر رویکردهای اجرایی، لازم است مطالعات پیشین تکمیل و بهروزرسانی شود تا اجرای طرح بر اساس نیازهای فعلی استان دنبال شود.
ازهاری ادامه داد: پس از نهایی شدن مکانیابی و انجام مطالعات امکانسنجی، مراحل اخذ مجوزها، تأمین منابع مالی، ایجاد زیرساختها و بهرهبرداری باید به صورت منسجم انجام شود.
وی با تأکید بر آمادگی استان برای تسهیل امور اجرایی، اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاههای مرتبط و مشارکت سرمایهگذاران، عملیات اجرایی این پروژه در آینده نزدیک آغاز شود.
صلواتآباد، گزینه دارای مزیت برای استقرار شهرک لجستیک
در ادامه این جلسه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز با اشاره به ظرفیتهای تجاری استان گفت: طبق آمار رسمی، سالانه به طور میانگین حدود ۶ میلیارد دلار کالا از طریق پایانههای مرزی استان ترانزیت یا مبادله میشود که بیانگر جایگاه مهم کردستان در تجارت خارجی است.
کیومرث حبیبی با اشاره به موقعیت جغرافیایی سنندج افزود: نزدیکی این شهر به مرز رسمی باشماق، یک مزیت مهم نسبت به سایر مراکز استانهای غرب کشور محسوب میشود.
وی استقرار شهرک لجستیک در محدوده صلواتآباد را دارای توجیه فنی و اقتصادی مناسب دانست و گفت: دسترسی به شبکه ریلی، اتصال به محورهای مواصلاتی و مجاورت با کانونهای توسعه، از جمله مزیتهای این محدوده است.
معاون عمرانی استاندار کردستان همچنین به ظرفیتهای معدنی و کشاورزی منطقه اشاره کرد و افزود: اتصال این ظرفیتها به شبکه ریلی میتواند موجب کاهش هزینههای حملونقل و کاهش فشار بر جادهها شود.
حبیبی در پایان با اشاره به بررسی گزینههای مختلف جانمایی، خاطرنشان کرد: سایت صلواتآباد از نظر شرایط فنی، وسعت مناسب و کاهش تبعات اجتماعی، اولویت بیشتری دارد و لازم است فرآیند اخذ مجوزهای لازم با هماهنگی دستگاههای ذیربط تسریع شود.
