۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۱

مسکو: روسیه با وجود تهمت‌های غرب از کوبا و ایران حمایت می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که کشورش علیرغم تهمت‌های غرب از متحدان خود از جمله کوبا و ایران حمایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخاروا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای گفت: ما از دوستان و متحدان خود حمایت می‌کنیم.

وی افزود: شنیدن اینکه روسیه نمی‌تواند از کسی محافظت کند و متحدان خود را رها می‌کند، مسخره است.

کد خبر 6756991

    • IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      سپاسگزاریم از خردمندی کسایی که پشت حق و حقیقت هستند
    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      امروز همه به حمایت یکدیگر نیازمندند روسها باید حواسشان به هند باشد و آنه را که بدسابقه هستند مهار کنند البته با کمک چین و ایران و پاکستان اما مسئولیت مهار بر عهده ی روسهاست

