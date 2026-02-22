به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخاروا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبهای گفت: ما از دوستان و متحدان خود حمایت میکنیم.
وی افزود: شنیدن اینکه روسیه نمیتواند از کسی محافظت کند و متحدان خود را رها میکند، مسخره است.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که کشورش علیرغم تهمتهای غرب از متحدان خود از جمله کوبا و ایران حمایت خواهد کرد.
