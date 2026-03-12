زاخاروا: ایران حق دفاع دارد؛ تجاوز آمریکا و اسرائیل فورا متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه در واکنش به تحولات اخیر در منطقه، ضمن تأیید حق مسلم ایران برای دفاع از خود مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، از ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی خواست تا فوراً به تهاجم نظامی خود پایان داده و به مذاکرات روی بیاورند.

زاخارووا با اشاره به اینکه ایران، همچون سایر کشورهای جهان، از حق دفاع مشروع برخوردار است، افزود: «ما از آمریکا و اسرائیل می‌خواهیم که تهاجم خود را متوقف کرده و به میز مذاکره بازگردند.»

وی همچنین بر اهمیت حیاتی خویشتنداری و به‌کارگیری عقل سلیم در مناقشه جاری خاورمیانه تأکید کرد و خواستار پرهیز از استانداردهای دوگانه شد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه، بازگشت به تلاش‌ها برای پایان دادن سریع به درگیری‌ها بر اساس اصل حسن همجواری را امری ضروری خواند.

زاخارووا در ادامه بیان داشت که روسیه به اقدامات خود در راستای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و حل و فصل اختلافات از طریق ابزارهای مسالمت‌آمیز ادامه خواهد داد.

او همچنین بر پیگیری رویکرد روسیه مبنی بر احترام به امنیت جمعی و تجزیه‌ناپذیر در منطقه خلیج فارس که منافع همه طرف‌ها را تضمین کند، تأکید کرد.

دستیار رئیس جمهور روسیه، «یوری اوشاکوف»، پیشتر اعلام کرده بود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در گفتگوی تلفنی اخیر خود با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نکاتی را در خصوص راهکارهای حل و فصل سریع سیاسی و دیپلماتیک بحران علیه ایران مطرح کرده است.

زاخارووا در پایان به آمادگی روسیه برای ارائه پیشنهادهای مشخص جهت حل بحران در خاورمیانه اشاره کرد و گفت که تماس‌های فشرده‌ای در این زمینه در جریان است، اما از افشای جزئیات این پیشنهادها خودداری کرد.