ورود کالا توسط ۵۰۰ لنج از امارات به استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله کشاورز گفت: شناورهای سنتی بازرگانی استان بوشهر از آغاز سال تا کنون هزار و ۷۰۰ سفر به بنادر امارات متحده عربی داشتهاند و دادوستد میان بندر بوشهر و بندر جبلعلی در حال انجام است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: هماکنون سفرهایی که میان بنادر استان بوشهر و کشورهای حاشیه خلجی فارس از جمله امارات متحده عربی و بندر مهم آن جبلعلی انجام میشود، روال عادی خود را دارد.
کشاورز افزود: از ۲ هزار و ۵۰۰ شناور سنتی بازرگانی استان بوشهر از آغاز سال تا کنون هزار و ۷۰۰ لنج انجام دادهاند و مابقی نیز تا پایان سال سفرشان را انجام میدهند که کالاهای اساسی و ۹۸ کالای مجاز همراه ملوان مورد نیاز استان و دیگر نقاط کشور در این سفرها تأمین میشود.
وی با بیان اینکه امسال آمار تجارت شناورهای ما و سفرهایشان روند افزایشی را داشته، اضافه کرد: هماکنون ۳۰۰ لنج بازرگانی در بنادر استان بوشهر مشغول تخلیه هستند و بیش از ۲۰۰ لنج نیز در دریا بهسمت استان در حرکتاند که تلاش میکنیم این میزان را مدیریت کنیم تا تخلیه شناورهای پهلو گرفته انجام شود و در لنجهای در مسیر نیز بتوانند پهلو بگیرند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: هیچ مشکلی در تجارت میان کشور ایران و کشور امارات متحده عربی نیست و امسال تراز تجاری ما مثبت بوده که نشاندهنده این است که صادرات ما بیش از واردات ما رقم خورده است.
نظر شما