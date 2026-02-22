اشغالگران به دنبال تسلط بر مسجد الاقصی با تشدید اقدامات امنیتی

ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «عزام ابوالعدس»، نویسنده و تحلیلگر سیاسی فلسطینی اعلام کرد: تحولات کنونی در قدس بخشی از یک استراتژی گسترده است که هدف آن باز تعریف واقعیتهای عینی در مسجد الاقصی به طور تدریجی از طریق تحمیل واقعیتهای میدانی است که انجام آرام و بی سر و صدای آن برای تبدیل شدن به یک واقعیت عینی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود تشدید اقدامات امنیتی یکی از حلقههای یک مسیری طولانی است که به دنبال آزمایش واکنش عملی و موضعگیریهای فلسطینی و عربی است.
این تحلیلگر فلسطینی ادامه داد تقویت حضور امنیتی و تسلط بر ورودیهای منطقه قدیمی شهر قدس حاکی از تمایل آشکار برای کنترل میزان حضور فلسطینیان در مسجد الاقصی بوده، چرا که کاهش تعداد نمازگزاران در این مکان مقدس اعمال هرگونه تغییرات آینده در چگونگی مدیریت آن را تسهیل میکند.
ابوالعدس تاکید کرد برخورد امنیتی خشن با نمازگزاران به ویژه در مناسبتهای مذهبی حامل پیام بازدارندگی روانی پیش از هرگونه اقدام میدانی است.
وی در پایان هشدار داد که ادامه اجرای این گونه سیاستها میتواند به تنشهای بیشتر منتهی شود، به ویژه در شرایط حساس قدس و جایگاه مذهبی و ملی آن و هرگونه تعرض به وضعیت موجود در مسجد الاقصی میتواند پیامدهایی حتی فراتر از مرزهای این شهر داشته باشد.
نظر شما