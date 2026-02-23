حجت‌الاسلام علیرضا احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قرآن کریم مهم‌ترین معجزه الهی و بهترین دلیل بر نبوت پیامبر اکرم(ص) است که در طول تاریخ برای همه انسان‌ها راهنمای هدایت و برنامه کامل زندگی بوده است.

استاد حوزه‌های علمیه خراسان شمالی افزود: یکی از نشانه‌های اعجاز قرآن، ناتوانی مخالفان در آوردن همانند آن است و قرآن کریم در آیه ۲۳ سوره بقره به این حقیقت تصریح کرده است.

وی با بیان اینکه دشمنان اسلام در طول تاریخ نتوانسته‌اند با قرآن مقابله کنند، تصریح کرد: تلاش برای ایجاد شبهه یا بی‌حرمتی به قرآن نیز نتوانسته از عظمت این کتاب الهی بکاهد، چرا که خداوند خود حافظ قرآن است.

حجت‌الاسلام احمدی با تأکید بر ضرورت شناخت جایگاه قرآن در زندگی گفت: باید با قرآن انس بگیریم، آن را قرائت و در آیات آن تدبر کنیم و مفاهیم آن را در زندگی عملی سازیم تا از نورانیت آن بهره‌مند شویم.

وی نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» را فرصتی برای ترویج سبک زندگی قرآنی دانست و افزود: سبک زندگی قرآنی همان سبک زندگی اهل‌بیت(ع) است که سعادت دنیا و آخرت انسان را تضمین می‌کند.

استاد حوزه‌های علمیه خراسان شمالی بیان کرد: بر اساس روایات، تلاوت روزانه قرآن و توجه به مفاهیم آن می‌تواند قلب انسان را از آلودگی‌ها پاک کرده و راه درمان بسیاری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی را نشان دهد.

وی در پایان گفت: با تمسک به قرآن و عمل به آموزه‌های آن، زندگی انسان رنگ و بوی قرآنی می‌گیرد و جامعه به سمت تعالی، آرامش و رستگاری حرکت خواهد کرد.