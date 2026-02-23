خراسان جنوبی طلایه دار اجرای طرح های معنوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی صبح دوشنبه در شورای اداری بیرجند اظهار کرد: موفقیت در طرح زندگی با آیه ها ثمره همکاری و همفکری همه دستگاه های اجرایی است.

سالاری مکی با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی طلایه دار طرح های معنوی است، افزود: در حوزه اعتکاف در خراسان جنوبی شرایط بسیار خوبی در سال جاری داشتیم و ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان را نوجوانان تشکیل می‌دهند که بسیار ارزشمند و امیدبخش است.

وی بیان کرد: همچنین از چهار سال گذشته تاکنون جمعیت معتکفین ما از ۱۱ هزار نفر به ۳۰ هزار و ۱۷۸ نفر رسید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در بحث «زندگی با آیه ها» با یک اختلاف بسیار خوبی رتبه اول مشارکت را به دست آوردیم، اظهار کرد: کار قرآنی از دشوارترین کارهای جهادی است و نباید در نیمه راه رها شود.

حجت الاسلام سالاری مکی به معرفی کتاب سوم طرح زندگی با آیه ها با نام «امت قوی» اشاره کرد و گفت: این اثر شامل «۳۰ فرمان برای فتح قله‌های زندگی» است که بر اساس آیات قرآن و با رویکرد پژوهشی تدوین شده و قابلیت استفاده در جمع‌های خانوادگی، مدارس و محیط‌های کاری را دارد.

وی افزود: اصل مخاطب این طرح دانش‌آموزان هستند و لازم است حمایت جدی از ترویج این محتوا صورت گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: با وجود قیمت بالای چاپ، این کتاب با حمایت مجموعه با قیمت مناسب در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف درخواست شده در توزیع و پشتیبانی آن مشارکت کنند.